رفْع علم الإمارات في القرية الأولمبية استعداداً لـ «بارالمبية ريو»

انتظم منتخب المعاقين في القرية الأولمبية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، التي تنطلق الأربعاء المقبل، في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو، وتستمر فعاليتها حتى 18 سبتمبر الجاري، حيث تم رفع علم الإمارات في القرية الأولمبية، أول من أمس، وسط احتفال رسمي حضره عدد من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية والمسؤولين في القرية الأولمبية ويسود التفاؤل البعثة في القرية الأولمبية، بعد نجاح المعسكرات التحضيرية التي أقيمت داخل الدولة وخارجها، والتي اختتمت بالمعسكر الذي أقيم بجمهورية التشيك، في إطار برنامج التحضير للمشاركة في الدورة، والذي استمر على مدار 10 أيام.

تضم بعثة فرسان الإرادة 18 لاعباً يشاركون في ثلاث منافسات، هي ألعاب القوى ورفعات القوة والرماية، حيث يحمل لواء «أم الألعاب» 11 لاعباً ولاعبة، هم: محمد القايد، وعبدالله حياي، وراشد الظاهري، ونورة الكتبي، وزينب البريكي، وسارة السناني، وسهام الرشيدي، وسعيد جمعة، وعبدالعزيز الشكيلي، وأحمد الحوسني، ومريم المطروشي، وفي رفعات القوة محمد خميس، وأحمد خميس، وهيفاء النقبي، ومثلهما في الرماية عبدالله سلطان العرياني، وعبيد تعيب الدهماني، وعبدالله سيف العرياني، وسيف النعيمي، إضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الثلاثة.

واطمأن محمد الهاملي، رئيس اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين، على البعثة بعد دخولها القرية الأولمبية، حيث أطلعه ذيبان المهيري مدير البعثة على آخر استعدادات فرسان الإرادة للمشاركة في هذه التظاهرة البارالمبية، مبيناً أن المعسكرات الداخلية والخارجية التي أقامتها المنتخبات ستحقق أهدافها المرجوة.