فريق أبوظبي يدخل اختبار السرعة في مونديال الزوارق بالصين

تنطلق اليوم على ضفاف بحيرة مدينة هاربين الصينية، منافسات سباق أفضل زمن وتحدي السرعة بين الزوارق الـ19 المشاركة في الجولة الرابعة من مونديال الزوارق السريعة للفورمولا 1.

وتتركز أعين فريق أبوظبي وزوارقنا بقيادة ثاني القمزي وأليكس كاريلا على تحقيق انتصار قوي اليوم، وتسجيل الزمن الأفضل لكي تكون لهما الأفضلية من خلال انطلاقة السباق الرئيس غداً، والوصول إلى النتيجة المرجوة مع نهاية هذه الجولة، وهي البقاء في صدارة الترتيب العام، والاستمرار في التألق عبر هذه البطولة.

وقبل بدء الجولة الحالية، فإن زورق أبوظبي 6 بقيادة أليكس كاريلا هو من يتصدر الترتيب العام للمنافسة على لقب السرعة لهذا الموسم أيضاً، حيث يمتلك 47 نقطة هي حصيلة الجولات الثلاث الماضية من البطولة.