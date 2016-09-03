الوحدة يبدأ الدفاع عن لقب الكأس في ضيافة الجزيرة

يبدأ الوحدة حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس الخليج العربي لكرة القدم، من معقل الجزيرة، حينما يحل ضيفاً عليه الساعة 8:30 مساء اليوم ضمن الجولة الأولى. وفاز الوحدة باللقب في النسخة الماضية تحت اشراف مدربه المكسيكي خافيير أغيري، الذي نجح في إحراز لقب هذه البطولة للمرة الاولى في تاريخ أصحاب السعادة على حساب الشباب الذي تغلب عليه بهدف دون رد.

ويدخل العنابي مواجهة الجزيرة من دون بعض لاعبيه المهمين، في مقدمتهم المجري بالازس تشوجاك الذي التحق بمنتخب بلاده الذي يلعب أمام منتخب جزر فارو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، كما يغيب الرباعي الدولي حمدان الكمالي وسالم سلطان ومحمد العكبري وخالد باوزير. وارتفعت أسهم الوحدة كثيراً في الموسم الجديد، ليكون أحد المنافسين الاقوياء في الالقاب المحلية استناداً الى حالة الاستقرار الفني والتدعيمات التي قامت بها ادارة النادي سواء على مستوى الاجانب أو المواطنين.

وشدد مدرب الفريق أغيري، في المؤتمر الصحافي قبل المباراة، على أهمية مباراة الجزيرة، كونها في بداية الموسم وأمام فريق حصل على آخر الالقاب المحلية في الموسم المنصرم. وقال: لدينا كل الامكانات لتقديم موسم جيد يضع الوحدة على طريق الالقاب والاحتفاظ بكأس الخليج العربي للعام الثاني على التوالي.

وفي المقابل، يسعى فريق الجزيرة لضرب عصافير عدة بحجر واحد، في مقدمتها الاعداد الجيد لمباراة السوبر ضد الاهلي المقررة في القاهرة يوم 13 سبتمبر، والحصول على دفعة معنوية في مستهل الموسم، خصوصاً أن الجزيرة يبقى من الفرق المُرشحة كل موسم للمنافسة في الدوري. ولن تتغير وضعية الجزيرة عن الوحدة، اذ سيخوض اللقاء من دون بعض لاعبيه الدوليين الى جانب عدم حسم تشكيلة الرباعي الاجنبي بصورة نهائية حتى الآن، وإن باتت مشاركة المغربي الجديد مبارك بوصوفة مؤكدة لدعم تشكيل العنكبوت في هذه المباراة.

وكان الجزيرة تعاقد خلال الانتقالات الصيفية مع حميد عبدالله من الفجيرة، وسالم عبدالله من الوصل، وسيكون رهان المدرب الهولندي تين كات على تألق بعض اللاعبين الذين منحهم فرصة المشاركة في منافسات الموسم الماضي، وكسبوا رهان اللقب الأغلى في الموسم الماضي.