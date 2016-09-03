ديوب يهدي الظفرة فوزاً ثميناً على حتا

سجل المهاجم السنغالي، ماكيتي ديوب، هدفاً متأخراً في الدقيقة 90، قاد به فريقه الظفرة لتحقيق فوز ثمين بهدفين لهدف على ضيفه حتا في المباراة التي جمعت الطرفين، مساء أمس، بالمنطقة الغربية في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل مدافع فريق حتا، خميس العيماني، الهدف الأول للظفرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، لكن مهاجم حتا اسياكا أدرك التعادل لمصلحة فريقه في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، قبل أن ينجح السنغالي ماكيتي ديوب في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90.

بدأت المباراة بحذر واضح من الفريقين، مع بعض المناوشات الهجومية للظفرة، والتي تصدى لها دفاع حتا، ومن خلفهم الحارس المتألق عبيد ريحان، وأجاد لاعبو الظفرة الضغط على منافسهم في أماكن عديدة بالملعب، ما أجبر منافسهم على التراجع إلى مناطقه الخلفية.

وأهدر مهاجم الظفرة السنغالي ماكيتي ديوب ركلة جزاء في الدقيقة 17، ارتكبها لاعب حتا محمد مال الله مع عبدالله الصيعري، وسددها ديوب على يمين الحارس عبيد ريحان، لكن الأخير تألق في التصدي لها.

وفرض «فارس الغربية» سيطرته على مجريات المباراة، حيث واصل هجومه في الدقائق التالية، لكن الحارس عبيد ريحان واصل في التألق، قبل أن تهتز شباكه بالنيران الصديقة في الدقيقة 61 حينما حول زميله خميس العيماني الركنية بـ«الكعب» لتستقر في المرمى.

ومنح حكم المباراة، سلطان صالح، فريق حتا ركلة جزاء ارتكبها البديل عبدالله الصيعري مع البديل عبدالله مراد، سجل منها اسياكا ودراوجو هدف التعادل لفريقه حتا في الدقيقة 82.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير للتعادل، تلقى المهاجم السنغالي ديوب تمريرة خلف خط دفاع حتا، سددها من لمسة واحدة فوق الحارس عبيد ريحان، لتستقر في الشباك، معلنة عن الهدف الثاني في الدقيقة 90 الذي انتهت عليه المباراة.