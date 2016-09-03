الشباب في امتحان دبا بالكأس اليوم

يبدأ مدرب الشباب، الهولندي فريد روتن، مشواره الجديد، الليلة، في قيادة الجوارح، عندما يواجه دبا الفجيرة، على استاد مكتوم بن راشد، ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وتعتبر المباراة تحدياً قوياً للمدرب روتن، في أول قيادة أوروبية لفريق الشباب منذ 10 سنوات، حيث كان الحضور الأبرز للمدرسة البرازيلية. وكان الشباب قد تعاقد مع روتن قبل نهاية الموسم الماضي، بديلاً للبرازيلي كايو جونيور، الذي تقرر الاستغناء عن خدماته.

وسيكون على فريد روتن إعادة الشباب مجدداً إلى منصات التتويج، بعد موسم سابق لم يكن فيه الأخضر على المستوى المطلوب.

وعزز الشباب صفوفه هذا الموسم بالتعاقد مع المهاجم الهولندي، رود بويمانز، قادماً من نادي أوتريخت الهولندي، الذي أحرز معه 19 هدفاً في 24 مباراة الموسم الماضي، بجانب الأرجنتيني دي فينسنتي.

ويضع مدرب الشباب كل تركيزه على مجموعة من اللاعبين الشبان، الذين قدمهم النادي الموسم الماضي، مع المدرب السابق، في ظل غياب عدد من النجوم، أبرزهم الدولي حسن إبراهيم، وناصر مسعود، ومحمود قاسم، الذين سيغيبون عن مباراة دبا، إلى جانب الأوزبكي حيدروف، الموجود ضمن تشكيلة منتخب بلاده لخوض مباريات تصفيات كأس العالم.

بيد أن المدرب الهولندي شدد، في تصريحات صحافية قبل المباراة، على أنه لا يهتم بالأسماء بقدر اهتمامه بمردود وعطاء اللاعبين في أرضية الملعب، ومدى جاهزيتهم للعب.

وقال: «فريقنا جاهز للموسم الجديد، فنحن نعتمد في منظومة لعبنا على الأداء الجماعي أكثر من اعتمادنا على بعض الأسماء، ويمكن القول إن الشباب جاهز فنياً وبدنياً للموسم الجديد، وسنلعب كل مباراة على حدة، وبتفكير واحد وهو الفوز فقط».

وامتدح فريد روتن في ختام تصريحاته فريق دبا الفجيرة، مشدداً على أنه شاهد مباراته الودية ضد الشارقة «إذ يملك لاعبين مميزين، إلا أن لدينا بعض الملاحظات على أدائه سنحتفظ بها لأنفسنا».