الشارقة والوصل ينتظران ثمار الصفقات الجديدة في الكأس

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الموسم الجديد بمواجهة الشارقة في الساعة 5:45 مساء اليوم على استاد الوصل في زعبيل، ضمن الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، إذ يدخل الإمبراطور اللقاء بحلة جديدة، بعد أن أبرم 12 صفقة خلال فترة الانتقالات الجارية، وهي الصفقات التي يترقبها جمهور الأصفر بفارغ الصبر لرؤية التغييرات التي حدثت في الفريق.

وأهم هذه الصفقات التعاقد مع مدرب جديد هو الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي حل بدلاً لمواطنه غابرييل كالديرون، بينما تعاقد الفهود مع 11 لاعباً بضم حميد عباس وحمد البلوشي من الأهلي، وحميد عبدالله من دبا الفجيرة، وراشد الهاجري من الشعب، وخالد سبيل وسلطان المنذري من الجزيرة، وخليل خميس من الفجيرة، وعبدالرحمن علي من الشباب، ويوسف الملاحي من العروبة، ورونالدو مينديز من كوميرسيال فيسوزا البرازيلي، وأخيراً البرتغالي هيلدر باربوسا من أيك أثينا اليوناني.

في المقابل، لن يختلف الوضع كثيراً بالنسبة للشارقة الذي سيظهر في الموسم الجيد بـشكل مختلف، بعد أن ركز في صفقاته على الدوري السعودي، بالتعاقد مع مدرب الهلال السابق، اليوناني جورجيوس دونيس، واللاعب الذي لعب تحت قيادته، البرازيلي ديغاو، ولاعب النصر السابق، البولندي أدريان، واللاعب الفنزويلي غيلمين ريفاس المنضم من اتحاد جدة.

من جهته، أكد مدرب الوصل، رودولفو أروابارينا، أن الفهود يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الأولى في الموسم، لافتاً إلى أنه تابع فريق الشارقة جيداً، الذي يضم لاعبين مميزين، ويعد البولندي أدريان الأبرز في صفوفه، على حد وصفه.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس للحديث عن المباراة، إن الوصل يضم مجموعة جيدة من اللاعبين سواء المواطنون والأجانب، مؤكداً رضاه عن الأسماء الموجودة في الفريق.

وأضاف: عملنا بشكل جيد خلال فترة الإعداد، وأتمنى أن نطبق ذلك بشكل عملي خلال مباراة الشارقة، الذي لن يكون منافساً سهلاً لأن لديه الطموحات نفسها في تحقيق نتيجة إيجابية في بداية الموسم، كما أنه يضم لاعبين على مستوى عالٍ أبرزهم أدريان الذي يقوم بدور كبير في وسط الملعب، ويتولى مهام الكرات الثابتة، كما أن الفنزويلي ريفاس من اللاعبين المهمين، لكنه تعرض للإصابة، ولا أعلم إذا كان سيشارك في المباراة أم لا.

وعن سبب قبوله عرض الوصل لتدريبه، قال: عندما تحدث معي مسؤولو النادي، تحمست كثيراً لهذه التجربة، لأنها تلبي طموحاتي، من خلال تدريب لاعبين يضمون مزيجاً من الشباب والخبرة، كما أن النادي لديه خطة طموحة، جعلتني لا أتردد في الموافقة على قبول المهمة.

وأشاد مدرب بوكا جونيورز السابق باللاعبين، وقال: «فابيو ليما وكايو كانيدو معروفان هنا، بينما نتوقع من هيلدر باربوسا ورونالدو مينديز أن يقدما الإضافة للفريق، والأمر نفسه بالنسبة للاعبين المواطنين، إذ إن الفريق يضم مجموعة من الأسماء التي ظهرت بمستوى مميز في فترة الإعداد، ونتمنى أن نظهر بقوة كمجموعة خلال الموسم».