ايقاف لاعب النصر فاندرلي قبل قمة الأهلي بـ4 ساعات

غاب لاعب النصر، البرازيلي فاندرلي، عن قائمة فريقه المشاركة في مباراة الأهلي اليوم، في انطلاق مباريات كأس الخليج العربي للفريقين وذلك بسبب ايقافه بشكل مؤقت لمدة 60 يوماً من قبل الاتحاد الأسيوي لكرة القدم وذلك على خلفية مشاركته في مباراة الجيش القطري في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أسيا واعتراض الفريق القطري على قانونية مشاركة اللاعب ، حيث استلم النادي رسمياً القرار قبل مباراة الأهلي بأربعة ساعات.

ومن جانب أخر أكد رئيس مجلس ادارة شركة النصر لكرة القدم حميد الطاير، صحة موقف النصر في تسجيل اللاعب البرازيلي الأصل الاندونيسي الجنسية فاندرلي سانتوس، وأن النادي يمتلك مهلة الرد خلال 10 ايام، وأشار إلى أن جهة الاختصاص القانوني في النادي جاهزة للرد بالمستندات القانونية التي تدعم موقفه وتوضح كافة الملابسات المتعلقة باللاعب واوراقه الثبوتية.



وكان الاتحاد الأسيوي قد أصدر بيان أمس قرر من خلاله رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرض ايقاف مبدئي على اللاعب سانتوس مونتيرو جونيور فاندرلي لمدة 60 يوما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم الآسيوية، بانتظار تحقيق كامل حول وضع جنسيته، واستند القرار على إعلان السلطات الإندونيسية يوم الأربعاء الماضي أن جواز السفر الاندونيسي الذي يحمله فاندرلي مزور.



وأكد حميد الطاير، أن النادي استلم أمس رسمياً القرار من الاتحاد الأسيوي وبموجبه تم ايقاف اللاعب من مباراة النصر والأهلي التي اقيمت أمس في انطلاق بطولة كأس الخليج العربي، وذلك لحين الانتهاء من البث في مشكلة اللاعب وحلها قانونياً.



وقال الطاير، خلال بيان صحافي أصدره أمس "أتمنى من الجماهير الحصول على المستجدات الرسمية للموضوع من القنوات الرسمية للنصر، وان تكون على ثقة بجهود الادارة لتجاوز هذا الامر وإكمال مسيرة الفريق بقوة خلال الموسم الجديد".



