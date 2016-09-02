محمد بن راشد: شكراً لأبنائنا ولمدربنا المهندس مهدي

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للشعب الإماراتي، الفوز الذي حقّقه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمس، على اليابان بهدفين مقابل هدف، في مستهلّ مشواره في المرحلة الحاسمة من تصفيات مونديال روسيا 2018.

وغرّد سموه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب نهاية المباراة، قائلاً: «مبروك للأبيض.. ومبروك للإمارات.. وشكراً لأبنائنا ولمدربنا المهندس مهدي.. ودائماً شعب الإمارات في فرح وفوز إن شاء الله».

وكان منتخب الإمارات قد حقّق نتيجة رائعة بالفوز على اليابان في طوكيو، ما منحه دفعة معنوية كبيرة في مستهلّ مشواره في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، التي يسعى من خلالها إلى تكرار وصوله إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد إنجاز التأهل عام 1990.