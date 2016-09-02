عموري: أثبتنا أنه لا مستحيل مع «الأبيض»

أعرب نجم المنتخب الوطني عمر عبدالرحمن، عن سعادته البالغة بالفوز الغالي الذي حققه «الأبيض» على منتخب اليابان، أمس، بهدفين مقابل هدف، مؤكداً أن اللاعبين أثبتوا أنه لا يوجد مستحيل، وأنهم على قدر المسؤولية.

وقال عموري في تصريحات صحافية عقب المباراة، إن هذا الفوز مهم للغاية في بداية مشوار المنتخب الوطني في المرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم، لافتاً إلى أن هذا الفوز سيكون أفضل دافع للفريق في المرحلة المقبلة، إذ إنه أمر مهم أن تحقق ثلاث نقاط في أول مباراة، وخارج أرضك، ما يجعل الفريق يخوض المباراة المقبلة أمام أستراليا في السادس من الجاري في أبوظبي، بمعنويات مرتفعة.

وتابع: أثبتنا أنه لا يوجد شيء صعب أو مستحيل، إذ كانت لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا، وبقدراتنا، وبالجهازين الفني والإداري، لذلك قدمنا مباراة جيدة، وحققنا فوزاً مهماً في بداية المشوار.

وأشاد عموري بالجمهور الذي آزر المنتخب من استاد سايتاما 2002، وقال: صراحة أشكر الجمهور الذي حضر خلف الفريق إلى طوكيو، كما أشكر جميع من وقف خلف المنتخب، حتى من خلف شاشات التلفزيون، ونبارك هذا الفوز للقيادة الرشيدة، ونتمنى أن نواصل النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن اللاعبين لم يشعروا باليأس بعد الهدف المبكر الذي سجله الياباني هوندا، وقال: كانت لدينا ثقة كبيرة بقدرتنا على العودة بنتيجة المباراة، ورغم الهدف المبكر، إلا أننا لعبنا بثقة، ونجحنا في إحراز هدف التعادل سريعاً، قبل أن نضيف الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وأكد عموري أن مهدي علي لعب دوراً كبيراً في المستوى الذي ظهر به الفريق، وقال: تفوقنا تكتيكياً داخل الملعب، وذلك انعكاس لتعليمات المدرب مهدي علي، الذي يستحق التحية والتقدير على العمل الذي قام به مع الفريق.