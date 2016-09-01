هزاع بن زايد: مبروك منتخبنا.. فوز مستحق

شارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة الإماراتي فرحة شعب دولة الإمارات بالفوز المهم الذي حققه "الأبيض" على مضيفه الياباني، اليوم في مستهل مشواره نحو روسيا 2018.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد عبر الحساب الرسمي على تويتر: "مبروك منتخبنا.. فوز مستحق وبداية مشجعة وكل الشكر لمهدي علي وجميع أعضاء الفريق واللاعبين".

وكان "الأبيض" حقق فوزاً مهماً خارج قواعده أمام المنتخب الياباني 2-1، في طوكيو، ضمن منافسات الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتعود بعثة المنتخب الإماراتي غداً الجمعة إلى الدولة، استعداداً للجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، عندما يستضيف نظيره الأسترالي الثلاثاء المقبل، على إستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.