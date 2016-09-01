نادي الشباب يشكل لجنة للتحقيق في الكؤوس والدروع الملقاة في "المخلفات"

شكل نادي الشباب لجنة برئاسة المدير التنفيذي، مطر سرور، للتحقيق في واقعة "الفيديو" المتداول عبر مواقع التواصل والذي يظهر الدروع والكؤوس التي وجدت ملقاه في المنطقة المخصصة لرمي مخلفات الصيانة لصالة الألعاب الجماعية.

وتوعد النادي بتحريك دعوة قضائية تجاه كافة المُتسببين في تلك الحادثة ومن قام بالتشهير بالنادي.

وتفاعل نادي الشباب سريعاً مع الحدث بإصدار بياناً في السادسة من فجر اليوم يؤكد فيه ، "تعقيباً على الفيديو المنتشر والذى ظهرت فيه كؤوس وتذكارات النادي بشكل مُسيء، تؤكد ادارة نادي الشباب العربي أن تلك الكؤوس كانت ولأغراض صيانة مبني صالة الالعاب الجماعية مًخزنة في احدى غرف الاداريين، ومًغلفة بأكياس بلاستيكية وتم وضعها في صناديق كرتونية للمحافظة عليها".

وأضاف البيان انه تم حمل تلك الصناديق من مكانها ورفع الاكياس البلاستيكية ورميها بالقرب من المنطقة المُخصصة لرمي مخلفات الصيانة وتصويرها بشكل متعمد".

وأشار البيان الى انه "تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي للنادي وفتح تحقيق موسع حول هذه الحادثة، للتأكد من كون الحادثة قد تمت بفعل فاعل وبقصد النيل من سمعة نادي الشباب وسيتم تحريك دعوة قضائية تجاه كافة المُتسببين في هذه الحادثة وكل من قام بالتشهير بهذا الصرح الشامخ.

وكان أحد مُشجعي الشباب قد وجه استغاثة الى رئيس مجلس ادارة النادي، سامي القمزي، من خلال الفيديو الذى تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبه بالتدخل السريع للحفاظ على تاريخ نادي الشباب، والذى تم وضع القابه وبطولاته وانجازاته على "أكوام القمامة".