28 ألف تذكرة لمباراة السوبر..والأسعار تصل إلى 1000 درهم

كشفت لجنة دوري المحترفين لكرة القدم، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع شركة بريزنتيشن الخليج الراعية لمباراة كأس السوبر الإماراتي، التي تجمع فريقي الأهلي بطل كأس الخليج العربي والجزيرة بطل كأس رئيس الدولة، في 13 الجاري على استاد الدفاع الجوي في القاهرة، عن اكتمال الترتيبات لإقامة المباراة في موعدها بحضور جماهيري إماراتي ومصري، وتوفير جميع العوامل لإنجاحها وتنظيمها بشكل مميز يليق بمكانة كل من الإمارات ومصر، فيما أكدت شركة بريزنتيشن الخليج أن هناك 28 ألفاً و730 تذكرة تم تخصيصها للجماهير تراوح أسعارها بين 75 و150 درهماً، فيما يبلغ سعر تذكرة الـ «في آي بي» 1000 درهم، في حين سيتم في وقت لاحق تحديد اسعار التذاكر للجمهور المصري.

500 متطوّع للمباراة كشف رئيس الشركة الراعية للمباراة، محمد كامل، أن هناك نحو 500 متطوع في المباراة سيقومون بتوفير الخدمات للحضور، بجانب أن هناك 217 من الشركة الراعية سيتواجدون في الحدث من أجل إخراجه بالصورة المطلوبة. وأضاف «تم ايضاً تخصيص 20 كرسياً متحركاً لخدمة ذوي الإعاقة، فضلاً عن أربع سيارات إسعاف خلال المباراة». 6 ممنوعات في المدرّجات.. والملعب مراقب بالكاميرات أعلنت الشركة المنظمة لمباراة الأهلي والجزيرة في كأس السوبر، في كتيب إرشادي خاص عن المباراة، أن ملعب المباراة سيكون مراقباً بكاميرات خاصة من الداخل والخارج، فيما سيتم فتح بوابات الدخول للجمهور قبل بدء المباراة بنحو ثلاث ساعات، فيما تم تحديد ستة ممنوعات على الجمهور خلال المباراة تتمثل في عدم حمل اي ألعاب نارية او شماريخ أو مواد مفرقعة او مشعة، فيما سيتم منع أي أمور قد تؤثر في سلامة الجمهور واللاعبين فضلاً عن عدم السماح بحمل عصي او لافتات مسيئة أو تحمل عبارات غير لائقة، وكذلك منع حمل زجاجات او أدوات حادة أو حقائب. 4 قنوات تبثّ المباراة كشف رئيس شركة بريزنتيشن الخليج، محمد كامل، أن هناك اربع قنوات رياضية ستقوم ببث المباراة، وهي قنوات أبوظبي ودبي الرياضية، وأون لاين والنيل الرياضية المصريتان، إذ تواجد كل من رئيس قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي، ونائب مدير قناة دبي الرياضية، حسن حبيب، لوضع الترتيبات الخاصة بنقل الحدث.

وقال المدير التنفيذي للجنة، سهيل العريفي، في مؤتمر صحافي أمس في القاهرة، بحضور ممثلي وسائل الاعلام الاماراتية والمصرية: «قمنا بتوفير كل سبل النجاح لهذا الحدث، ونحن متفائلون بأن يخرج هذا الحفل بشكل مميز، وننتظر حضوراً جماهيرياً كبيراً في المدرجات».

وأضاف العريفي أن «الأولوية في تذاكر المباراة ستكون لناديي الأهلي والجزيرة، قبل أن يتم طرح بقية التذاكر المخصصة للمباراة للبيع للجمهور اعتباراً من يوم بعد غد».

وشكر العريفي الشعب المصري على حفاوة وحرارة الاستقبال لهذا الحدث، كما شكر الشركة الراعية وكل الجهات المعنية لدورها الكبير في إقامة هذه المباراة.

وكشف العريفي أنهم كانوا قد تلقوا ثلاثة عروض من إنجلترا والمانيا ومصر لاستضافة المباراة، لكنهم فضلوا العرض المصري نظراً لمكانة مصر عند الاماراتيين فضلاً عن العلاقة القوية بين الدولتين، بجانب أن المباراة في مصر اضافة لتوفير الامور التسويقية الخاصة بالمباراة، والترويج للحدث بشكل مميز.

من جهته، شدد رئيس شركة بريزنتيشن الخليج، محمد كامل، على قدرتهم على تنظيم المباراة بشكل مميز من الجوانب كافة، سواء الإدارية أو الأمنية بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تأمين كامل لبوابات الدخول الخاصة بالمباراة، مضيفاً أن الجمهور سيملأ مدرجات الملعب، مؤكداً أن التذاكر ستطرح للبيع للجمهور في كل من ناديي الأهلي والزمالك وملعب المباراة، بجانب ناديي الأهلي والجزيرة.

وتم خلال المؤتمر عرض فيلم خاص عن كيفية دخول الجمهور للمباراة، والطرق المؤدية الى الملعب تجنباً للازدحام.

حضر المؤتمر الصحافي سفير دولة الامارات لدى مصر، المهندس جمعة مبارك الجنيبي، ورئيس اتحاد الكرة المصري، هاني أبوريدة، والمدير التنفيذي للنادي الأهلي اللواء عبيد سعيد، والمدير التنفيذي لنادي الجزيرة، عايض مبخوت، وأحمد حمدي ممثلاً لوزير السياحة المصري.

بدوره، أكد سفير الدولة في مصر، المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سعادتهم الكبيرة باقامة هذه المباراة في مصر، لافتاً الى أن إقامة هذا الحدث في مصر يعكس مدى الحب والتقارب ووحدة الأرض والوطن بين الأشقاء في البلدين.

وقال جمعة الجنيبي خلال المؤتمر الصحافي: «نشكر المسؤولين على حرصهم على إقامة هذا المهرجان في مصر».

أما رئيس اتحاد كرة القدم المصري، المهندس هاني أبوريدة، فتمنى حضوراً جماهيرياً كبيراً يشرف مصر في هذا المهرجان. وشدد أبوريدة على ان هذه المباراة تمثل باكورة افتتاح الدوري المصري، مشيداً بالدعم الذي ظلت تجده المنتخبات المصرية من الأشقاء في الإمارات.

مبخوت: 10 آلاف مشجّع لدعم الجزيرة في المباراة

كشف المدير التنفيذي لنادي الجزيرة لكرة القدم، عايض مبخوت، أن هناك أكثر من 10 آلاف مشجع من الامارات ومصر سيساندون الجزيرة في المباراة المرتقبة مع الأهلي في كأس السوبر، مشيراً إلى أنهم سيقومون خلال مؤتمر صحافي سيعقد اليوم في القاهرة بتوقيع اتفاقية توأمة مع نادي الزمالك، مشيراً إلى أن هناك عرضين لأسعار مخفضة للجمهور الجزراوي الراغب في حضور المباراة من قبل شركة شامل.

وقال مبخوت لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا في النادي حملة تسويقية لاستقطاب الجمهور لدعم الفريق في المباراة».

وأكد عايض أن الفريق سيصل الى القاهرة يوم 10 الجاري، وسيتدرب على ملعب المباراة يوم 12، فضلاً عن تدريب آخر في ملعب الانتاج الحربي، بجانب تدريب آخر في ملعب الزمالك او أحد الملاعب القريبة من ملعب المباراة. وأشار الى أن الجمهور سيبدأ في التوافد الى مصر اعتباراً من يومي 11 و12 الجاري.

عبيد سعيد: عروض مميّزة لجمهور الأهلي في فنادق القاهرة

قال نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي، المدير التنفيذي، اللواء عبيد سعيد، إنهم اطمأنوا على الترتيبات كافة المتعلقة بالمباراة، مشيراً إلى أن هناك دعوة لجمهور النادي للسفر الى مصر لمؤازرته في المباراة، مؤكداً تقديمهم عروضاً مميزة وباسعار ميسرة في فنادق القاهرة من خلال شركات سياحية تقوم بتقديم هذه الخدمة. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «سنقوم بالإعلان عن العروض الخاصة بالحجوزات وأسعار الفنادق في مصر للجمهور بعد العودة الى الامارات، بعدما وقفنا على الترتيبات الخاصة بالمباراة».

وامتدح عبيد مبادرة النادي الأهلي المصري لدعم الأهلي الاماراتي في هذه المباراة في إطار اتفاقية التوأمة بين الناديين، مشيراً إلى أن الفريق سيتوجه الى مصر 10 الجاري.