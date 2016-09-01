الوتري: دبا الحصن سيظهر بصورة مختلفة الموسم المقبل

قال مدير فريق دبا الحصن، سعيد الوتري، إن «الفريق سيظهر بصورة مختلفة عن المواسم الماضية، وذلك خلال مشاركته في الموسم الجديد للهواة، وكذلك بقية المسابقات الأخرى، والتي تبدأ بتصفيات دور الـ16 في مسابقة الكأس».

وأكد الوتري أنهم سعداء بالمستوى الفني والبدني للاعبين، خلال المعسكر الحالي للفريق بألمانيا، وتابع لـ«الإمارات اليوم»: الفريق يتطور، وهو ما أظهره خلال المباراتين الوديتين الماضيتين، وسعداء أكثر بالمستوى الفني الذي قدمه الناشئ حمدان المنصوري. وقال: «مرتاحون أكثر كون الفريقين اللذين واجهناهما، أخيراً، لعبا بالأساسيين».

وفاز، أخيراً، دبا الحصن على فورتن الألماني بخماسية لهدف، سجلها عبدالله المنصوري، ومحمد سرور، وسالم جاسم، وحمدان المنصوري، وحسن راشد.