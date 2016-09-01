مهدي علي: من يُرِد الوصول إلى المونديال فعليه اللعب أمام اليابان وأستراليا

وعد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، المهندس مهدي علي، بأن يكون المنتخب على قدر الرهان والتحدي الكبير، خلال مواجهته مضيفه المنتخب الياباني، اليوم، في استاد سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو، ضمن الجولة الأولى في المجموعة الثانية من تصفيات الدور الثالث المؤهل لمونديال روسيا لكرة القدم 2018.

وقال مهدي، خلال المؤتمر الصحافي للمباراة يوم أمس، إن «من يرد الوصول إلى كأس العالم فعليه أن يلعب ضد الفرق الكبيرة، مثل اليابان وأستراليا». وتابع مهدي إن المنتخب بكامل جاهزيته للمباراة، وإنه يعي جيداً خطورة المنتخب الياباني، الذي يلعب على أرضه وبين جمهوره، في أولى مباريات التصفيات الحاسمة للمونديال.

لكن مهدي، في المقابل، وعد بتقديم مباراة كبيرة ومشرفة، تعكس التطور الحاصل على مستوى الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وقال: «أعدكم بتحقيق نتيجة جيدة أمام اليابان، وستشاهدونها غداً (اليوم)».

وتابع مهدي علي، في حديثه الصحافي، أن منتخب الإمارات جاء إلى اليابان من أجل تقديم مباراة مشرفة، مشيراً إلى أن المنتخب سيبذل كل ما في وسعه، من أجل الوصول إلى النتيجة التي تليق بالأبيض، في مباراة بالغة الصعوبة في افتتاح تصفيات المونديال.

وقلل مدرب المنتخب من كون المنتخب الياباني متحفز، للرد على خسارته الأخيرة أمام الأبيض، في ربع نهائي كأس آسيا بأستراليا 2015، مشيراً إلى أن ما يهمه هو مستوى المنتخب الإماراتي.

واعتبر مهدي أيضاً أن الفرص متساوية أمام جميع منتخبات المجموعة الثانية، وأنه ليس هناك منتخب أفضل من الآخر، معتبراً أن هذه التصفيات ستكون الفرصة الأخيرة أمام الجيل الحالي للأبيض، للوصول إلى المونديال.

وخسرت اليابان أمام الإمارات، في ربع نهائي كأس آسيا 2015 بركلات الترجيح، كما فرض عليها منتخب سنغافورة المتواضع التعادل من دون أهداف، في المباراة الأولى بالمرحلة السابقة للتصفيات، لكنها فازت باللقاءات السبعة التالية.

مدرب اليابان: بضعة أيام لا تكفي للإعداد لمواجهة الإمارات

أبدى مدرب اليابان، البوسني وحيد خليلوزيتش، خشيته من المواجهة الصعبة مع الأبيض اليوم، وقال في المؤتمر الصحافي، أمس، إنه لم يحظَ بالفرصة الكاملة للإعداد للمباراة المقبلة، وإن اليابان يعاني الإرهاق وكثرة الإصابات.

وتابع: «منتخب الإمارات استعد لمدة شهرين، واليابان لأيام فقط، وهي غير كافية لمواجهة الإمارات، لكن ذلك لا يعني أننا لسنا متحمسين».

وكان الساموراي الياباني بدأ تجمعه، الأحد الماضي.

وأضاف المدرب البوسني: لم يحصل لاعبو منتخب اليابان في الأندية الأوروبية على وقت كافٍ للعب، في المقابل المحليون يعانون الإصابات والإرهاق.

وقال أيضاً «العديد من اللاعبين، الذين يلعبون في أوروبا لم يشاركوا مع فرقهم، ما جعلني أواجه صعوبة في التوصل إلى التشكيلة».