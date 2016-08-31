"صحيفة غانية": أسامواه جيان في طريقه للانضام إلى أهلي دبي

ذكرت صحيفة «ماي أونلاين» الغانية، أن الأهلي اقترب من ضم المهاجم الغاني أسامواه جيان ليعوض رحيل موسى سو، مؤكدة أن اللاعب في طريقه إلى دبي لإجراء الفحص الطبي، والعودة للعب في دوري الخليج العربي، بعد تجربة ناجحة مع العين لمدة 4 مواسم سجل خلالها 128 هدفاً في 123 مباراة، قبل أن ينتقل الموسم الماضي إلى نادي شنغهاي الصيني، والذي لم يحقق معه النجاح نفسه الذي حققه مع «الزعيم» ليعلن النادي الصيني عن استبعاده من قائمة الفريق.

وأضافت: «جيان كان قد ارتبط اسمه بأكثر من فريق خلال فترة الانتقالات الجارية، خصوصاً على مستوى الأندية الأوروبية والدوري الإنجليزي، الذي سبق له اللعب فيه مع نادي سندرلاند، إلا أن راتبه العالي الذي يحصل عليه في نادي شنغهاي، جعل المفاوضات لا تكتمل مع أندية وست هام، وفولهام وريدينغ، ونادي بيشكتاش التركي».

وكان جيان حقق ألقاب كثيرة مع العين، بينها لقب الدوري 3 مرات، إضافة إلى هداف الدوري ثلاث مرات، كما قاد الفريق للقب كأس رئيس الدولة، بتسجيله هدف الفوز على الأهلي في النهائي، ورغم أنه سجل 13 هدفاً في 17 مباراة مع نادي شنغهاي، إلا أن اصابته وفشله في التعافي من الاصابة، أجبر النادي الصيني على خروجه من حسابات الفريق.

من جهة أخرى لم يعلق النادي الأهلي على رحيل موسى سو إلى نادي فنربخشة التركي رغم وصول اللاعب إلى اسطنبول، وتأكيد وسائل الإعلام التركية، أن اللاعب سينضم إلى فنربخشة على سبيل الإعارة لمدة موسم، إذ لم يتسن الحصول على رد من شركة الكرة، والأمر نفسه بالنسبة للمفاوضات مع الغاني أسامواه جيان، كما لم يصدر النادي أي بيانات صحافية على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أو الموقع الرسمي للنادي.

الفحص الطبي حال دون انتقال جيان لريدينغ

كان نادي ريدينغ الإنجليزي قريباً من ضم جيان على سبيل الإعارة، إلا أنه فشل في اجتياز الفحص الطبي، الذي أكد حاجته إلى 8 أسابيع حتى يعود إلى الملاعب، ويتعافى من الاصابة التي يعاني منها، وهو ما جعل النادي الإنجليزي يصرف النظر عن التعاقد مع جيان، علماً أن سوف الانتقالات في الدوريات الأوروبية أغلق أمس، ولم يعد أمام اللاعب الغاني سوى الانضمام إلى أحد الدوريات العربية، أو البقاء من دون نادي حتى فتح باب الانتقالات في شهر يناير المقبل.