منتخب الجوجيتسو يغادر إلى أميركا للمشاركة في «غراند سلام»

غادرت بعثة منتخب الجوجيتسو أمس إلى أميركا، للمشاركة في «جولة أبوظبي غراند سلام لوس أنجلوس»، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، ورأس الوفد المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو، أمين عام الاتحاد الآسيوي، فهد علي الشامسي.

وينظم اتحاد الجوجيتسو البطولة للعام الثاني على التوالي في لوس أنجلوس بمشاركة المنتخب الوطني الذي يضمّ 11 لاعباً من فئة الشباب والرجال، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز الفني والإداري.

ويجري المنتخب تدريباته في صالة أندرسون سيلفا الرياضية استعداداً لخوض المنافسات، التي ستقام على مدار يومي السبت والأحد 3 و4 سبتمبر في مركز المؤتمرات، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة أبوظبي الرياضية.

من جهته، قال فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو: «يحفل سجل المنتخب الوطني بالعديد من الانجازات، وحرصنا على وجود أعضاء الفريق قبل أيام عدة من انطلاق البطولة، حتى يتمكنوا من التأقلم مع الأجواء الحماسية التي تلف المكان، ومنازلة لاعبي أكاديميات الجوجيتسو العالمية خلال فترة التدريبات الاستعدادية».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن المنتخب الوطني سيظهر بصورة مشرفة، تليق بمكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو».