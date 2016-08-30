21 خطأ دفاعياً وإصابة لاعبَيْن وراء خسارة الأبيض في «خليجي السلة»

دفع المنتخب الوطني لكرة السلة ضريبة وقوع لاعبيه في 21 خطأ دفاعياً، وإصابة لاعبين أساسيين في صفوفه، ليخسر مباراته أمام المنتخب السعودي بفارق ثماني نقاط بنتيجة «68-75»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في انطلاق النسخة الخامسة عشرة لبطولة المنتخبات الخليجية، المقامة حالياً على صالة نادي الشارقة، وتمتد حتى الثالث من سبتمبر المقبل. كما شهد اليوم الافتتاحي فوز المنتخب البحريني على نظيره العماني، بفارق 51 نقطة بنتيجة «95-44».

وعلى الرغم من البداية القوية للأبيض، خلال مجريات الشوط الأول، وحسم نتيجته بفارق ست نقاط بنتيجة «46-42»، إلا أن تعرض صانع ألعاب المنتخب طلال سالم، وزميله راشد ناصر أحد أفضل لاعبي الخليج للإصابة، بجانب الأخطاء الدفاعية المتكررة على مستوى الكرة الثانية المرتدة عن السلة، كانت وراء منح السعوديين الأفضلية خلال الشوط الثاني، في قلب النتيجة لمصلحتهم وحسم نتيجة المباراة لمصلحتهم بفارق ثماني نقاط، بنيل الأخضر الأفضلية في الفترتين الثالثة والرابعة بواقع «15-10 و18-12».

وقال مدير المنتخب، علي أميري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الإصابات التي طالت المنتخب في الدقائق الأخيرة، بخروج طلال سالم وراشد ناصر، كان لها تأثير كبير في خروج المباراة بهذه النتيجة، لكونهما من العناصر الأساسية المؤثرة».

وأضاف أميري أن «العطاء والجهد المبذول من اللاعبين لا يقللان مطلقاً من حجم المنافس المنتخب السعودي، الذي كان أكثر تنظيماً خلال الشوط الثاني، بجانب تألق لاعبيه عن الرميات الثلاثية، بنسبة نجاح كبيرة».

بدوره، قال مدير المنتخب السعودي حسن عطا الله: «قدم كلا المنتخبين أفضل ما لديه، إلا أن رهبة الخوف من خسارة ضربة البداية، كان لها التأثير الأكبر في خروج المباراة بالصورة التي ظهرت عليها، خصوصاً من ناحية الأخطاء الدفاعية والهجومية للاعبي المنتخبين».

وختم: «الحفاظ على التركيز مع نهاية المباراة، كان له الدور البارز في حصد المنتخب السعودي الفوز».

من جهة أخرى، تدخل المنتخبات المشاركة، اليوم، أولى محطات الراحة، على أن تعاود اللعب يوم غدٍ ضمن الجولة الثالثة، التي ستستهل في الرابعة والنصف عصراً بلقاء السعودية مع عمان، وتتبع في السادسة والنصف بلقاء حامل اللقب للنسخ الثلاث الماضية المنتخب القطري مع شقيقه البحريني.