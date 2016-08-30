المنتخب يحط أقدامه في اليابان استعداداً للقاء الخميس

تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، صباح اليوم من مدينة شنغهاي الصينية، التي أقام فيها معسكراً تدريبياً بالفترة من 19 إلى 30 الجاري، إلى طوكيو اليابانية استعداداً لنظيره الياباني في المواجهة المقررة بعد غد، ضمن الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018».

اجتماع تنسيقي اليوم يعقد الفيتنامي لي هو ان المراقب مساء اليوم، اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المنتخبين، وذلك لتحديد توقيت ومكان الاجتماع الفني المقرر أن يكون غداً، بالإضافة إلى تحديد موعد المؤتمر الصحافي لمدربي المنتخبين، إلى جانب أحد اللاعبين، من أجل الحديث أمام وسائل الإعلام عن آخر التحضيرات الخاصة بالمباراة. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» قد قرر تعيين طاقم قطري لإدارة المباراة بقيادة عبدالرحمن إبراهيم الجاسم، ومعاونيه طالب المري وسعود أحمد سعود، والحكم الرابع خميس محمد الكواري، ومقيم الحكام الكوري الجنوبي كوانغ جونغ.

وأدى «الأبيض» أمس، آخر حصصه التدريبية في شنغهاي تحت قيادة المدرب المهندس مهدي علي وجهازه المساعد، فيما سيخوض اليوم أول تدريباته في اليابان. ويلعب الأبيض في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، السعودية، العراق وتايلاند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات إيران، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، الصين، قطر وسورية. ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2018، في حين يتنافس المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي لتحديد المتأهل لمواجهة ممثل الكونكاكاف.

وخاض الأبيض في معسكر شنغهاي مباراة ودية مع نظيره منتخب كوريا الشمالية الأربعاء الماضي خسرها بهدفين مقابل لا شيء في مواجهة شهدت غياب لاعبي العين والنصر المرتبطين معهما في مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2016، حيث تعادل العين مع لوكوموتيف الأوزبكي دون أهداف، فيما حقق النصر فوزاً كبيراً على الجيش القطري في عقر داره بعد أن فاز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وتضم بعثة منتخبنا وفداً مكوناً من محمد عبيد حماد الظاهري مشرفاً عاماً، عدنان الطلياني مشرفاً، مترف الشامسي مديراً، مهدي علي مدرباً، حسن العبدولي مساعداً للمدرب، حسن إسماعيل مدرباً للحراس، باتريس كوتارد مدرباً للياقة البدنية، غيلوم فجود مدرباً مساعداً تأهيلياً، جان مارتينز محلل مباريات، الدكتور جلال الغالي طبيباً، يوسف سحنون معالجاً طبيعياً، سالم النقبي منسقاً اعلامياً، حسان فهد سكرتيراً تنفيذياً، أندراس كوفاز واستفان لوتشي مدلكين، هشام تيكنوين مصوراً، عباس إبراهيم وكيلاني عبدالمنعم مسؤولين للمهمات.

بالإضافة إلى 25 لاعباً وهم: عبدالعزيز هيكل، عبدالعزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (الأهلي) خالد عيسى، محمد أحمد، مهند العنزي، إسماعيل أحمد، عمر عبدالرحمن، محمد عبدالرحمن، عامر عبدالرحمن (العين) علي خصيف، محمد فوزي، سلطان الشامسي، علي مبخوت (الجزيرة) حمدان الكمالي، محمد العكبري، خالد باوزير، سالم سلطان (الوحدة) سالم صالح، خالد جلال (النصر) أحمد محمود (بني ياس).

مهند العنزي: جاهزون لمواجهة الكمبيوتر

أكد قلب دفاع منتخبنا الوطني مهند سالم العنزي، أن كل زملائه اللاعبين في أتم الجاهزية للمباراة المرتقبة أمام المنتخب الياباني ضمن الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018، مشيراً إلى أن الجميع يترقب هذه المواجهة التي من المنتظر أن تكون مثيرة وقوية وستشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً.

وأوضح العنزي الذي التحق بمعسكر الأبيض بالصين الخميس الماضي بعد مشاركته مع فريقه العين أمام فريق لوكوموتيف الأوزبكي، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، أن كل اللاعبين تعاهدوا على الظهور بمستوى عالٍ يمكنهم من الخروج بنتيجة إيجابية تمنحهم ثقة أكبر ودافعاً قوياً قبل مواجهة منتخب أستراليا في الإمارات يوم السادس من شهر سبتمبر المقبل.

وأكد العنزي أهمية تكاتف الجميع لتحقيق حلم التأهل إلى روسيا 2018.