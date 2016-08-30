الرميثي: يجب أن تقارع الكبار لتكون من الكبار

قال رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة أحمد الرميثي، إن الأولوية في المرحلة الحالية بالنسبة لهم كأندية، هي دعم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال مشواره المرتقب في الدور الثالث والحاسم في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، مشدداً على أنه لا صوت يعلو في المرحلة الحالية على صوت المنتخب، لافتاً الى أن الأندية ضحت بغياب لاعبيها عنها في معسكراتها الخارجية الأخيرة استعداداً للموسم الكروي الجديد من أجل عيون المنتخب، كون أن ذلك يُعد واجباً وطنياً، لافتاً الى أنه اذا اراد المنتخب الوصول الى المونديال فإنه يجب عليه مقارعة الكبار، مؤكداً أيضاً دعمهم الكبير لفريقي العين والنصر في مشوارهما الحالي في دوري أبطال آسيا للأندية في كرة القدم.

وأضاف الرميثي لـ«الإمارات اليوم» في الوقت الحالي «فإنه لا صوت يعلو على صوت المنتخب وكل التضحيات التي قدمتها الأندية بعدم وجود لاعبيها معها في معسكرات الأخيرة كله لأجل عيون المنتخب ونحن في قارب واحد نقدم كل الدعم للمنتخب وكأندية أيضاً نقدم كل الدعم للعين والنصر في البطولة الآسيوية».

الرميثي: «دعم الأبيض أولوية بالنسبة لنا».

وبشأن توقعاته للمنتخب في مبارة اليابان، قال «اذا اردت أن تكون من الكبار فيجب أن تقارع الكبار، صحيح أن مهمة المنتخب كبيرة خصوصاً أنه يلعب على ارض الخصم لكنها ليست صعبة، لاسيما أنه يحظى بدعم على مستوى عالٍ، من اتحاد الكرة والأندية والجماهير لذلك فقد تهيأت له كل الظروف وحصول المنتخب على نتيجة ايجابية امام اليابان ستدعم مشواره في المرحلة المقبلة».

وتغادر الى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد معسكر ناجح اقامه الأبيض في مدينة شنغهاي الصينية واستمر منذ يوم 19 الجاري، خاض خلاله تجربة ودية قوية أمام المنتخب الكوري الشمالي، وذلك استعداداً للقاء المنتخب الياباني، إذ اصطحب الجهاز الفني بقيادة مهدي علي 25 لاعباً، واكتملت صفوفه بعد انضمام لاعبي العين والنصر الذين غابوا عن تجربته الودية الأخيرة أمام كوريا الشالمية بسبب ارتباطهم مع فريقيهم في دوري أبطال آسيا للأندية. وتحظى مباراة المنتخب مع نظيره الياباني باهتمام كبير من الوسط الرياضي، واتحاد كرة القدم الذي اطلق بدوره حملة واسعة تحت شعار «معاً نستطيع» لحشد اكبر دعم للمنتخب في مشواره المقبل في هذه التصفيات وصولاً الى تحقيق حلم الوجود في مونديال روسيا. من جانب آخر، أكد أحمد الرميثي أنه رغم أن اتحاد الكرة الجديد برئاسة مروان بن غليطة عمره قصير، إذ لم يمض على انتخابه سوى ثلاثة أشهر في اعقاب انتخابه اخيراً، وأمامه استحقاقات كثيرة الا أن الأمور في الاتحاد تدار بطريقة ايجابية، مشيراً الى ان ما قدم من تعديلات وأفكار خلال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي عقدت أول من أمس في دبي، يبين أن هناك عملاً كبيراً من قبل الاتحاد، لافتاً الى أن الاتحاد الحالي لم يبدأ من الصفر وإنما هو امتداد لعمل جيد قام به الاتحاد السابق، مشدداً على أنه في ظل الأسرة الواحدة بين الاتحاد وبين الأندية، فإنه سيكون هناك تشارو، خصوصاً ان الأمور تدار بصورة ايجابية. وتابع «هناك جميعات عمومية سابقة لاتحاد الكرة حققت بعض الإنجازات، وقد اكدت ذلك من خلال حديثي في الجميعة الأخيرة، لذلك يجب أن نبني على بعض القرارات السابقة في هذا الخصوص».

وبشأن اعتماد الجمعية العمومية القرار الخاص بفرض رسوم سنوية 2% من أجمالي قيمة أي عقد يسجل في الاتحاد في فترتي انتقالات اللاعبين بواقع 1% على النادي ومثلها على اللاعب، أكد الرميثي أنهم في نادي الوحدة مع أي توجه من شأنه دعم صندوق لاستدامة الدخل وتستفيد منه أندية الدرجة الأولى، ويخدم الأمور التطويرية للعبة على أن يتم اختيار التوقيت المناسب لتطبيق القرار.