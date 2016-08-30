طاهر: 50 حافلة لجمهور الأهلي المصري ستدعم الفرسان في السوبر

كشف رئيس النادي الأهلي المصري، محمود طاهر، عن وجود خطة لدى ناديه لتخصيص 50 حافلة، لنقل جماهير النادي من كل محافظات مصر إلى استاد الدفاع الجوي، لحضور مباراة السوبر الإماراتي، ومؤازرة الفرسان، تنفيذاً لاتفاقية التوأمة الموقعة بين الناديين العام الماضي.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة مباراة السوبر الإماراتية، التي تجمع الأهلي الإماراتي، بطل الدوري، مع الجزيرة بطل كأس رئيس الدولة يوم 13 الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى القاهرة يوم 10 الشهر المقبل.

وكان محمود طاهر وعدد من أعضاء مجلس إدارته، قد استقبلوا وفداً من نادي أهلي دبي، الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي، للوقوف على ترتيبات إقامة الفريق، وتفقد استاد الدفاع الجوي.

وفد المحترفين يطير إلى القاهرة اليوم يغادر اليوم وفد لجنة دوري المحترفين، متوجهاً إلى القاهرة، لعقد مؤتمر صحافي غداً بشأن مباراة السوبر، وبحضور مسؤولي الشركة الراعية للمباراة، إذ سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن التفاصيل الخاصة بدخول جماهير الناديين لملعب المباراة، وأسعار التذاكر، وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستضافة. • الأهلي الإماراتي وقّع في أكتوبر الماضي اتفاقية تعاون مع الأهلي المصري

وقال محمود طاهر في اتصال هاتفي مع «الإمارات اليوم»: «أتصور أن إقامة السوبر الإماراتي في القاهرة أكبر من مجرد مباراة في كرة القدم، بل اعتبرها فرصة للتعبير عن المشاعر الصادقة التي يكنها المصريون عموماً والأهلاوية على وجه الخصوص للشعب الإماراتي وقيادته الرشيدة». وتابع: «لمسنا في العديد من المواقف، سواء السياسية أو الرياضية، مدى الحب الذي يكنه الشعب الإماراتي لأشقائه في مصر، وأرى أنه قد جاء الدور لنرد جزء من الجميل للإماراتيين، ونحن على ثقة بأن السوبر الإماراتي سيحقق نجاحاً منقطع النظير، وسيكون تدعيماً كبيراً للروابط الرياضية بين الدولتين».

وكان الأهلي قد خاض مباراتين في مدينة العين، الأولى في أكتوبر من العام الماضي، ضد غريمه التقليدي الزمالك وفاز 3/‏‏2، والثانية أمام روما الإيطالي ودياً وفاز أيضاً 4/‏‏3.

وأشار طاهر: «إيماناً بمسؤولية النادي الأهلي الوطنية لإنجاح مباراة السوبر، فقد وضعنا كل إمكانات النادي تحت أمر الأشقاء في الإمارات، وتحديداً النادي الأهلي الذي تربطنا به اتفاقية توأمة وتعاون، من أجل إنجاح مهمته في السوبر».

وكان الأهلي الإماراتي وقّع في أكتوبر الماضي اتفاقية تعاون مع الأهلي المصري، تقضي بتعزيز التعاون والعمل المشترك، على صعيد الألعاب الجماعية والرياضات الفردية في الناديين، من خلال سلسلة من المشروعات والمبادرات المشتركة، لتأهيل وإعداد اللاعبين والكوادر الإدارية والفنية على أسس علمية متطورة، تهدف للوصول إلى منصات التتويج العالمية. وتابع: «سنقوم بتخصيص 50 حافلة لنقل الجماهير من كل محافظات مصر، بمعدل حافلتين في كل محافظة، لحضور المباراة، ودعم الأهلي، بخلاف الآلاف من الجماهير الموجودة في العاصمة القاهرة، وهذه الفكرة جاءت رغبةً من جانبنا في أن تكون جماهير النادي الأهلي الموجودة في كل أماكن جمهورية مصر العربية مشاركة في هذا العُرس الرياضي الجميل، سواء للإمارات أو مصر»، مشدداً على أن استاد الدفاع الجوي الذي سيستضيف المباراة سيكون ممتلئاً عن آخره بالجماهير المصرية بكل انتماءاتها. وحول إقامة السوبر المصري في أبوظبي، كما تم الإعلان من قبل، قال محمود طاهر: «نحن في النادي الأهلي من أشد المؤيدين لفكرة إقامة السوبر المصري مجدداً في الإمارات، وتجاربنا السابقة باللعب في الإمارات كانت أكثر من ممتازة، سواء من ناحية التنظيم أو حفاوة الاستقبال، وأيضاً الوجود الجماهيري للمصريين هناك، والذي قدم درساً مميزاً في التشجيع خلال مباريات كرة القدم، وإذا رأى الاتحاد المصري إقامة السوبر في الإمارات، سنكون أول الداعمين لتلك الفكرة».

وعلمت «الإمارات اليوم» أن وزير الشباب والرياضة المصري، المهندس خالد عبدالعزيز، سيقيم حفل استقبال رسمياً لبعثتي الأهلي والجزيرة، كما سيكون في مقدمة الحاضرين للمباراة برفقة عدد من الوزراء في الحكومة المصرية.