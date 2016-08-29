برادة: أتوقع ظهوري مع النصر بصورة أفضل من الجزيرة

توقّع لاعب النصر، المغربي عبدالعزيز برادة، أن يكون ظهوره مع النصر في الموسم الجديد مميزاً ويفوق ما قدمه مع الجزيرة في موسم 2013-2014، وذلك بعد المستوى العالي الذي قدمه في ظهوره الرسمي الأول بقميص العميد أمام الجيش القطري في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مشيراً إلى انه كان يتوقع خوضه المواجهة بتركيز كبير وأداء لافت بناء على معسكر الإعداد القوي الذي خضع له وبقية زملائه في صفوف العميد، والذي وصفه بـ«الناجح من جميع الجوانب».

• 26 مباراة رسمية خاضها برادة مع الجزيرة في الموسم الماضي أحرز خلالها 11 هدفاً منهم 10 في الدوري، وهدف في كأس الخليج العربي. • أسعى إلى تقديم كل ما لدي من إمكانات لخدمة نادي النصر. • سننافس على كل البطولات الرسمية التي سيشارك فيها العميد.

وكان المغربي برادة، قد ظهر بشكل رائع في أولى مبارياته مع النصر في ملعب الجيش في الدوحة، ونجح في صناعة هدف وتقديم مستوى متميز، ليثبت أنه إحدى الصفقات الرابحة مع النصر خلال الموسم الجاري، ونجح العميد في الفوز بثلاثية نظيفة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ويستعد حالياً إلى مباراته المقبلة بكأس الخليج العربي أمام الأهلي الجمعة المقبلة. وقال برادة لـ«الإمارات اليوم»: «نجحت في الظهور بشكل جيد خلال المباراة الأولى للنصر، وبإذن الله سأقدم موسماً جيداً أفضل من الذي ظهرت به من قبل مع فريق الجزيرة، ومباراة الجيش بداية جيدة لي مع العميد وسأسعى إلى تقديم كل ما لدي من إمكانات لخدمة نادي النصر والمنافسة على البطولات الرسمية كافة، التي سيشارك فيها النصر».

وكان برادة، قد ظهر في دوري الخليج العربي من قبل عندما دافع عن ألوان نادي الجزيرة موسم 2013-2014، وشارك مع الفريق في 26 مباراة رسمية أحرز خلالها 11 هدفاً، منهم 10 أهداف في بطولة الدوري وهدف في كأس الخليج العربي، قبل أن يغادر الفريق متجهاً إلى نادي مارسيليا الفرنسي ثم يقرر العودة إلى الإمارات من خلال بوابة النصر. وأضاف برادة «من حق أي فريق ينافس على لقب دوري الخليج العربي وأنا شخصياً أتمنى الحصول على اللقب، وسنسعى إلى ذلك، على الرغم من صعوبة المهمة ولكنها ليست مستحيلة كون كل الفرق تسعى إلى ذلك، ونعيش الآن فترة البطولة الآسيوية المهمة وتخطينا مرحلة مهمة بالفوز على فريق الجيش القطري في ملعبه بثلاثية، وننتظر لقاء العودة من أجل تأكيد الفوز والصعود إلى الدور قبل النهائي». ويخوض فريق النصر لقاء العودة أمام الجيش القطري في ملعب آل مكتوم بدبي بتاريخ 14 سبتمبر المقبل، وسيخوض مباراة رسمية فقط قبل مباراته الآسيوية، وستكون أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل. وكان اللاعب المغربي قد عوض غياب النجم الفرنسي كيمبو ايكوكو، الذي غاب عن مباراة ذهاب ربع نهائي آسيا بسبب الحصول على الإنذار الثاني.