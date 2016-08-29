الطنيجي: الذيد يرفع شعار «لا اندفاع ولا تسرع» في الموسم الجديد

دشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الذيد معسكره التدريبي الخارجي أول من أمس، في صربيا ويستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى الذي سيخوضه الفريق تحت شعار «لا اندفاع ولا تسرع» على حد تعبير مدرب الفريق محمد سعيد الطنيجي. وتضم بعثة الفريق 23 لاعباً، بقيادة المدرب المواطن محمد سعيد الطنيجي، وجهازه الفني الذي يضم المدرب المساعد محمد العليلي ومدرب اللياقة ريكاردو الكسندر، وإداري الفريق مطر القايدي، والمشرف ناصر الطنيجي.

من جهته، كشف المدرب محمد الطنيجي عن نية الفريق خوض ثلاث مباريات ودية رئيسة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «السبب في قلة عدد الوديات يعود لرغبتي في إقامة مباريات قوية ذات فوائد فنية، وتكون مع فرق جيدة، وذلك أفضل من أن نخوض عدداً كبيراً من المباريات دون ان نجني منها الفائدة»، وأضاف «لدينا طموحات عديدة في الموسم المقبل، أولها أن يخرج الفريق بصورة فنية مميزة تختلف كثيراً عما ظهر عليه في المواسم الماضية، إذ نريد أن نعيد له صورته كفريق عنيد، وكحصان أسود لأي بطولة يشارك فيها، ولا نريد المبالغة بتطلعاتنا وطموحاتنا في هذا الموسم، والأدوار الأولى لبطولة الدوري ستكشف عن ذلك». وأضاف «شعارنا في التدريبات وخلال المباريات الرسمية المقبلة هو (لا اندفاع ولا تسرع)، لكون الفريق بحاجة الى اعادة بناء بشكل سليم، خصوصاً أن نحو 80% من أفراد الفريق تعرضوا للتغيير، إذ أصبح تأمين الانسجام بين اللاعبين مطلباً ضرورياً خلال المعسكر الحالي».

وسيكون الموسم المقبل هو الثامن للطنيجي مدرباً في دوري الهواة، وقال «هذا الشيء يحملني مسؤولية اكبر لقيادة الفريق بشكل افضل من تلك المواسم، على الرغم من ان البطولة أصبحت مختلفة عن السابق لتعدد الفرق الساعية للفوز والصعود».