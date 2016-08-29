ماجد حسن للأهلاوية: سأعود أقوى مما كنت

أكد لاعب وسط النادي الأهلي والمنتخب الوطني لكرة القدم ماجد حسن، أن البرنامج الخاص بتأهيله للعودة للملاعب يسير بصورة إيجابية، ووعد جمهور «الفرسان» بأنه سيعود أقوى وأفضل مما كان عليه قبل تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقال «المهندس» في رسالة مسجلة وجهها إلى جمهور النادي الأهلي، نشرتها شركة الكرة لـ«الفرسان» على الحساب الرسمي للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يتوجه بالشكر إلى جمهور النادي الأهلي على دعمه المتواصل له خلال فترة العلاج، وسؤالهم الدائم عن حالته، وإلى أي مدى وصلت مرحلة شفائه من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي، ووعد الجمهور بعودة قوية للملاعب، بعد أن أنهى المرحلة الثانية من العلاج في أكاديمية أسبيتار في العاصمة القطرية الدوحة.

• ماجد حسن أصيب بقطع في الرباط الصليبي أمام بني ياس الموسم الماضي. • فترة تأهيل وعلاج نجم الأهلي من الإصابة تنتهي في نوفمبر المقبل.

وأضاف: «أنا راضٍ بقضاء الله وقدره، وأمنيتي العودة إلى الملاعب بمستوى أفضل مما كنت عليه، بعد إكمالي العلاج والتأكد الكامل من شفاء الإصابة في الرباط الصليبي، التي تعرضت لها خلال مباراة الأهلي وبني ياس، والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة 25 قبل الأخيرة لدوري الخليج العربي في مايو الماضي، وأجريت بعدها عملية جراحية في فرنسا على يد طبيب فرنسي خلال مرحلة العلاج الأولى في باريس».

وأشار إلى أنه من المقرر أن يعود إلى الملاعب في شهر نوفمبر المقبل، وقال: «من المقرر أن تنتهي فترة التأهيل والعلاج خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن أعود إلى الملاعب في الشهر نفسه، إذا صارت الأمور بصورة إيجابية، بعد إكمال برنامجي العلاجي والتدريبي، والتأكد من الشفاء من الإصابة بشكل التام».

وتحدث عن مراحل العلاج من الإصابة، وقال: «أخوض حالياً المرحلة الثالثة من العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إذ إن المرحلة الأولى كانت في فرنسا بعد اجراء العملية الجراحية، أما الفترة الثانية فخضعت لمرحلة تأهيل في أكاديمية أسبيتار في قطر، وأنا سعيد بأن أول مرحلتين كانتا ناجحتين، والأمور تسير بشكل إيجابي، وحالتي تتحسن، وأتمنى أن تكتمل المرحلة الثالثة بالنجاح نفسه، حتى أكون جاهزاً للمشاركة في المباريات مع الأهلي والمنتخب في أقرب وقت ممكن».

وتوجه حسن بالشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي على وقوفها ودعمها له خلال فترة الإصابة، مؤكداً على أنه سيفتقد المشاركة مع «الفرسان» في بداية الموسم، والمنتخب في انطلاقة المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم، متمنياً التوفيق لـ«الأبيض» في مستهل مشواره أمام اليابان ثم أستراليا.

ونشر لاعب «الفرسان» صورة على حسابه في «تويتر» أثناء حضوره مباراة النصر والجيش القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، متمنياً التوفيق لـ«العميد» في مسيرته بالبطولة القارية.