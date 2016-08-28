مجلس دبي يتوّج أبطال 13 سنة في دورة أكاديميات القدم

توّج مجلس دبي الرياضي بملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، الفرق الفائزة في بطولة فئة 13 سنة، ضمن الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم، التي ينظمها المجلس للعام السادس على التوالي.

وحضر حفل التتويج مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة التطوير علي عمر، ومدير قسم الأكاديميات أحمد سالم المهري، ومدير قسم العلاقات العامة بالمجلس عمران الجسمي.

وشاركت في هذه البطولة فرق دبي الستة وهي: النصر، الوصل، الأهلي، الشباب، حتا، دبي، وتم تطبيق نظام الدوري من دور واحد في المنافسة، على أن ينال الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط اللقب، كما اشتملت البطولة على فقرة ضربات الجزاء التي تم تنفيذها عقب كل مباراة، واحتساب نقطة لمصلحة الفريق المتفوق فيها.