حتا يخطف التعادل من الشباب في آخر التجارب الوديّة

اختتم الشباب سلسلة لقاءاته الودية استعداداً لخوض غمار الموسم الجديد، بالتعادل الإيجابي أمام حتا بهدف لكل منهما، على استاد مكتوم بن راشد في دبي. وأنهى الشباب الشوط الأول متقدماً بهدف سجله راشد حسن «25» قبل أن يتمكن لاعب الشباب السابق، والحالي لحتا، عيسى عبيد من إدراك التعادل قبل النهاية بثماني دقائق.

وشهدت تشكيلة الشباب، عودة المولدوفي لوفانور، الى تشكيلة الشباب، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان أصحاب الأرض هم الأفضل على صعيد الشوط الأول، من حيث الاستحواذ وخطورة الهجمات، وضاعت من الهولندي بويمانز العديد من الفرص المُحققة للتسجيل، الى أن تمكن راشد حسن من استغلال هفوة دفاعية وسدد كرة من داخل الصندوق من فوق الحارس الحتاوي.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع حتا بتشكيلة جديدة استطاعت أن تجاري فريق الشباب، الى أن تمكن عيسى عبيد من استغلال خطأ فادح للحارس حسن حمزة سجل منه في شباك فريقه السابق.

من جهته، أكد مدرب فريق حتا، وليد عبيد، أن التجربة كانت مفيدة بالنسبة له ولفريقه، كونها اللقاء الودي الأول الذي يخوضه الفريق بعد العودة من المعسكر الخارجي، وأيضاً ستكون الأخيرة قبل خوض منافسات كأس المحترفين، وقال في تصريحات صحافية إن «التجربة أظهرت لنا العديد من الإيجابيات والسلبيات، وسنعمل على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة، ومحاولة تقليل تلك السلبيات ليكون مردود الفريق على مستوى الطموح»

وتابع: «منذ العودة من معسكرنا الخارجي، ونحن نحاول التأقلم مع درجات الحرارة والرطوبة، وزيادة الانسجام بين اللاعبين، يمكن القول، أن حتا لديه تشكيلة على مستوى عالٍ، ونأمل أن يحقق الأجانب الاضافة المطلوبة، خصوصاً أنهم يملكون مستويات رفيعة المستوى، لكن ما أستطيع قوله الآن أن حتا مازال بحاجة لبعض الوقت ليصل الى الانسجام المطلوب في الفترة المقبلة، خصوصاً ان النادي قد تعاقد مع 13 لاعباً دخلوا على تشكيلة الفريق وبحاجة الى بعض الوقت بالتأكيد».

وختم: «هدفنا واضح في الموسم الجديد، وهو البقاء في دوري المحترفين، ولدينا تفاؤل كبير بتحقيق ذلك، خصوصاً أننا نملك تشكيلة قادرة على تحقيق ما هو أبعد من البقاء بين المحترفين».