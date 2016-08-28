الأهلي والعين في انطلاق دور الـ16 لكأس رئيس الدولة

وضعت قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي سحبت أمس في أبوظبي، فريقي الأهلي والعين في مواجهة مبكرة، وأسفرت بقية المواجهات عن لقاء يجمع الشارقة مع المتأهل عن المجموعة الأولى في التصفيات التمهيدية لأندية الهواة، فيما سيلتقي النصر مع المتأهل عن المجموعة الثانية لتصفيات «الهواة»، ويتقابل الظفرة مع حتا والشباب مع الإمارات والوحدة مع دبا الفجيرة والوصل مع بني ياس واتحاد كلباء مع الجزيرة.

لمشاهدة قرعة دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، يرجى الضغط على هذا الرابط. جوائز اتحاد كرة القدم أفضل حارس مرمى (الدرجة الأولى): عبيد ثاني. أفضل لاعب أجنبي والهداف (الدرجة الأولى): البرازيلي تاسيو سانتوس. أفضل مدرب (الدرجة الأولى): وليد عبيد. أفضل لاعب مواطن (الدرجة الأولى): محمد الخديم. هداف المواطنين (الدرجة الأولى): محمد سرور. أفضل إداري (الدرجة الأولى): خلفان الدرمكي. أفضل لاعب صاعد (الدرجة الأولى): أحمد عامر. هداف دوري 12 سنة: سعود عبيد وسعيد سالم. هداف دوري 13 سنة: سيف سالم خلفان. درع التفوق الرياضي: حتا. الفريق المثالي (الفريق الأول): الذيد. الفريق المثالي (دوري تحت 19 سنة): الوصل. الفريق المثالي (دوري تحت 17 سنة): الشارقة. الفريق المثالي (دوري تحت 16 سنة): الجزيرة. الفريق المثالي (دوري تحت 15 سنة): الرمس. الفريق المثالي (دوري تحت 14 سنة): العروبة. أفضل فريق هجومي ( دوري 13 سنة): اتحاد كلباء. أفضل فريق دفاعي (دوري 13 سنة): اتحاد كلباء. أفضل فريق دفاعي (دوري 13 سنة): الجزيرة. إشراك أكبر عدد من اللاعبين: (دوري 13 سنة): الجزيرة. اللعب النظيف (دوري 13 سنة): العروبة. أفضل فريق دفاعي (دوري 12 سنة): الفجيرة. أفضل فريق هجومي (دوري 12 سنة): الفجيرة. أفضل فريق هجومي (دوري 12 سنة): الإمارات. أفضل فريق دفاعي (دوري 12 سنة): الوحدة. اللعب النظيف (دوري 12 سنة): المدام. إشراك أكبر عدد من اللاعبين (دوري 12 سنة): الأهلي.

جاء ذلك خلال مراسم قرعة مسابقتي كأس رئيس الدولة ودوري الدرجة الأولى لموسم 2016-2017، والدور المؤهل لبطولة كأس رئيس الدولة، وحفل تسليم جوائز اتحاد كرة القدم لموسم 2015-2016، الذي نظمه اتحاد اللعبة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي على مسرح الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بحضور رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة عبدالمحسن الدوسري، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ونائبي رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة دوري المحترفين عبدالله الجنيبي، ورئيس لجنة المسابقات سعيد عبيد الطنيجي.

من جهته، أعرب نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات سعيد عبيد الطنيجي، عن حرص مجلس الإدارة الحالي على مواصلة التطوير والارتقاء بالمسابقات، وبما يتناسب وما وصلت إليه كرة الإمارات من رقي عالٍ في الكثير من الجوانب. وقال في تصريحات صحافية، إن «اللجنة المنظمة لمسابقة كأس رئيس الدولة تهدف إلى ظهور البطولة بشكل مميز كما هو الشأن في البطولات الماضية، بحيث تحظى برضا المسؤولين والجمهور داخل الدولة وخارجها، ونقدم باسم اتحاد الكرة الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على دوره في تنظيم هذا الحفل، ونتمنى شراكة مستقبلية تسهم في تطور الرياضة الإماراتية».

وجرت أيضاً قرعة الدور المؤهل لدور الـ16 لكأس رئيس الدولة بمشاركة اللاعبين الدوليين السابقين سبيت خاطر وصالح عبيد، والحكمين الدوليين عمار الجنيبي ومحمد عبدالله حسن، والفنانين أحمد الجسمي وجمعة علي، إذ ضمت المجموعة الأولى فرق أندية العروبة والحمرية والشعب والخليج والفجيرة والعربي، وضمت المجموعة الثانية عجمان ورأس الخيمة ومصفوت والذيد ودبي ودبا الحصن، وتنطلق منافساتها يومي السابع والثامن من أكتوبر المقبل.

كما سحبت قرعة الأسبوع الأول من منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى التي ستنطلق منافساتها يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، وأسفرت الجولة الأولى عن مواجهة العروبة لفريق عجمان، ومصفوت للعربي، وسيلتقي دبي مع الفجيرة، والخليج مع رأس الخيمة، ودبا الحصن مع الذيد، والشعب مع الحمرية.

وتضمن الحفل توزيع جوائز بطولات اتحاد الكرة.

وليد عبيد: أتطلع لاستثمار الفوز

أكد المدرب المواطن لنادي حتا والفائز بلقب أفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي وليد عبيد، أن التتويج بهذا اللقب وفي هذا الوقت تحديداً يعطيه دفعة معنوية عالية خلال قيادته لفريقه حتا في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع إلى استثمار الفوز باللقب الحالي في دوري المحترفين، لكي يكون جزءاً من تطلعاتنا بتقديم مباريات قوية وتحقيق نتائج مهمة، وهو من دون أدنى شك تحدٍّ كبير للمدرب المواطن في دورينا، وتحدٍّ كبير لي شخصياً».

الدرمكي: الجمهور سر الفوز

عبّر عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء ومدير الفريق الأول خلفان علي الدرمكي، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل إداري في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الأهم من الجائزة هو تعزيزها بنتائج مميزة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي تفرح جمهور اتحاد كلباء الذي له الفضل الكبير في صعود النادي لدوري الأضواء، وهي نتيجة الصبر الذي صبره وصولاً لتحقيق النادي لتطلعاته، والفوز بهذه الجائزة، وكذلك لأفضل لاعب صاعد، ولابد من التوضيح ان هذه الجائزة ليست مجهوداً فردياً، بل إنها تكشف عن العمل الجماعي لكل أسرة نادي اتحاد كلباء».

محمد: سعيد ببقاء اللقب في دار الخديم

عبر لاعب عجمان سابقاً واتحاد كلباء حالياً محمد الخديم، والفائز بلقب أفضل لاعب مواطن في الموسم الماضي، عن سعادته بالفوز باللقب، مقدماً شكره لكل جهة رياضية صوتت له وأسهمت في فوزه باللقب ولمجلس إدارة نادي عجمان ورئيسه خليفة الجرمن وللمدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة مضافة لبقاء اللقب في دار الخديم، فقد فاز بهذا اللقب في النسخة الماضية من جوائز الاتحاد شقيقي فيصل عندما قاد دبا الفجيرة يومها للفوز بلقب بطل الدرجة الأولى، وتكريمي اليوم إنما هو تكريم للاعب المواطن بشكل عام ولعائلتنا».

عامر: الجائزة قصّرت الطريق

أكد لاعب اتحاد كلباء أحمد عامر والفائز بجائزة أفضل لاعب صاعد، أن الجائزة رفعت من طموحه بأن يكون في وقت قريب لاعباً أساسياً في المنتخب الوطني الأول. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم أكن أتوقع الفوز بالجائزة لكني كنت أطمح إليها، وأسهم دعم المدرب الحالي مراد العقبي ومدربي الفرق السنية التي لعبت بها في رفع مستوى هذا الطموح، وأنا سعيد بهذه الجائزة إلا أن فرحتي وسعادتي ستكون أكبر عندما أتمكن من المساهمة في بقاء الفريق في الموسم المقبل، وأن تسهم الجائزة في رفع مستوى تطلعاتي لتمثيل المنتخبات الوطنية، وأن أجد مكاناً لي خلال السنتين المقبلتين مع الأبيض».

سرور: الفوز لثلاث سنوات

أكد لاعب دبا الحصن محمد سرور، أن فوزه بجائزة هداف المواطنين للسنة الثالثة على التوالي يعطيه دافعاً أكبر لأن يواصل اللعب بمعنويات مرتفعة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بحيث يتمكن من الفوز بلقب هداف البطولة في الموسم المقبل، وأن يتفوق على اللاعبين الأجانب ويفوز بلقب هداف البطولة، وأن يتزامن ذلك مع تحقيق نادي دبا الحصن لطموحاته أيضاً.

وقال سرور لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز بهذه الجائزة أمر مفرح، ويعكس قدرة اللاعبين المواطنين على التميز في الملعب، خصوصاً في خط الهجوم».