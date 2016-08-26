نادي الشعب يتعاقد مع الدراج عمر سليمان

أعلن نادي الشعب، يوم أمس، عن التعاقد مع الدراج الإماراتي عمر سليمان، لتمثيله في منافسات الموسم القادم في بطولات الدراجات، التي ينظمها اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية. وجرى التعاقد بحضور مشرف لعبة الدراجات بالنادي سالم عبدالرحمن بوشليبي، والإداري إبراهيم النظامي، حيث سيمثل سليمان نادي الشعب في منافسات فئة الرجال، بعد أن شارك الموسم الماضي في منافسات الناشئين والأشبال. وأكد عمر سليمان، الذي يمتلك موهبة مميزة، أنه سعيد بتمثيل الشعب خلال المنافسات المقبلة، مشيراً في تصريحات صحافية إلى جاهزيته التامة، للدفاع عن حظوظ النادي في مختلف المنافسات المحلية، التي ستشهدها لعبة الدراجات الموسم المقبل، وكذلك شكره للثقة التي وضعها فيه نادي الشعب.