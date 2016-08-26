الهندي أديناب يتصدر «شطرنج أبوظبي»..ورقم قياسي لمشاركات الخوري

انتزع بطل آسيا للشطرنج، الأستاذ الهندي أديناب بي، صدارة بطولة الأساتذة الدولية، المقامة ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، بعدما أضاف إلى رصيده نقطة ثمينة بفوزه على الأستاذ الروسي بوريس شفيشنكو. وشهدت الجولة الخامسة الكثير من التعادلات بين المرشحين للصدارة، ما أسهم في وجود عدد كبير من اللاعبين بالمركز الثاني برصيد أربع نقاط.

حادث سير لم يمنع الهندي ميتال من المنافسة يشهد مهرجان أبوظبي مشاركة الهندي أديتا ميتال، ذي التسعة أعوام، برفقة والدته، على الرغم من تعرضه لحادث سير قبل قدومه إلى أبوظبي، أحدث كسراً وإصابة بليغة في عموده الفقري، ما اضطره للمشاركة على كرسي متحرك، ويشارك أديتا في بطولة الأساتذة الدولية، ويعتبر أصغر مشارك فيها، ويحمل لقب مرشح أستاذ دولي. 50 لاعباً، سيواجههم الصيني وانغ هو، اليوم، في لقاء استعراضي.

وكان من أبرز نتائج الجولة الخامسة، تعادل نجم الإمارات الدولي سالم عبدالرحمن للمرة الثالثة على التوالي مع الأستاذ الهندي ديب سنغبتا، ووصل رصيده إلى ثلاث نقاط ونصف.

وانفرد الهندي أديناب بصدارة بطولة الأساتذة برصيد أربع نقاط ونصف، متفوقاً على 11 لاعباً من مختلف الجنسيات، حلوا في المركز الثاني بأربع نقاط، وستكون قمة الجولة السادسة بين المصنف الأول الروسي أندرياكن مع المصنف الثالث الهندي أديناب متصدر البطولة.

وفي منافسات البطولة الدولية المفتوحة، حافظ المصنف الأول الدولي التركمانستاني عزت ياراشوف على صدارته برصيد كامل من النقاط، بلغ خمساً، بعد خمسة انتصارات متتالية بفوزه الأخير على الدولي السوري محمد الصالح، في مباراة كان واضحاً فيها من البداية أن التركمانستاني الأقرب للفوز بفارق الخبرة.

ويلاحقه على الصدارة ستة لاعبين برصيد أربع نقاط ونصف، وهم اللاعب الدولي الهندي ماتين غافريفار، الذي أقصى بطلة تركمانستان للناشئين وآسيا سابقاً في الفئة نفسها. وسقطت البطلة الصينية وانغ شوشان في فخ التعادل مع الهندي سوهان فادكه، في حين استعاد الأستاذ الفلبيني المخضرم أنطونيو تألقه وعاد للمنافسة على حساب المصري أشرف رمضان، بعد أن رجحت كفة الخبرة في التعامل مع الأوضاع التكتيكية، وأمتع الناشئ الهندي راهول 13 عاماً الحضور، بفوزه على الدولي الفلبيني داني بلاتزر، والذي يفوقه عمراً بأربع مرات.

وفي جانب آخر، ضرب لاعب نادي أبوظبي للشطرنج، عيسى محمد الخوري، رقماً قياسياً في المشاركة بمهرجان أبوظبي الدولي منذ انطلاقته الأولى في عام 1991، أي للمرة الـ25. وشدد الخوري على أن مشاركته في هذا المهرجان ليست سعياً وراء الميداليات أو الجوائز، بقدر ما هي رغبة من جانبه في الإسهام في إنجاح المهرجان والاستفادة منه فنياً، نظراً لمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين عالمياً، معرباً عن سعادته بالوجود سنوياً في المهرجان.

وتقام، اليوم، مباراة استعراضية تجمع الأستاذ الدولي الكبير الصيني وانغ هو، المصنف الثاني على قارة آسيا، أمام 50 لاعباً في وقت واحد، من بينهم شباب الإمارات، على هامش مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج. وكانت اللجنة المنظمة قد اتفقت مع نادي الجزيرة على إقامة مباريات ودية عدة، بصالة الارينا بالنادي، بين لاعبي الشطرنج المشاركين بالمهرجان.