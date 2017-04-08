برشلونة في اختبار عناد ملقة

يخوض فريق برشلونة اختباراً سهلاً على الورق، لكنه قد لا يكون بالضرورة كذلك على الأرض، وذلك عندما يحل ضيفاً على ملقة الـ15 في الدوري الإسباني اليوم، متأملاً في «هدية» من اتلتيكو مدريد تعيده الى الصدارة قبل مرحلتين من «الكلاسيكو» المرتقب بضيافة ريال.

وضرب برشلونة بقوة في مبارياته الثلاث الأخيرة التي اعقبت خسارته المفاجئة امام ديبورتيفو لا كورونيا في 12 مارس، فسحق فالنسيا 4-2 وغرناطة 4-1 واشبيلية 3-صفر، وفرض نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه نجماً بتسجيله أربعة اهداف في مباراتين، معززاً صدارته لترتيب الهدافين مع 27 هدفاً.

ويملك برشلونة الأسلحة الهجومية اللازمة لتحقيق الفوز الرابع على التوالي، وفي مقدمها الدولي الأروغوياني لويس سواريز ثاني الهدافين (24 هدفاً)، والبرازيلي نيمار دا سيلفا الذي سجل هدفه الـ100 بألوان البلاوغرانا في المرحلة قبل الماضية.

لكن في المقابل، وعلى الرغم من ضعف ملقة، إلا أن برشلونة لم ينسَ أن هذا الفريق، وبقيادة حارسه الكاميروني إدريس كامينيه فرض التعادل السلبي على البلوغرانا في نو كامب ذهاباً.