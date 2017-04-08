مان يونايتد يجدد للينغارد حتى 2021

أعلن نادي مانشستر يونايتد أول من أمس، توقيع عقد جديد مع لاعبه جيسي لينغارد لأربع سنوات حتى 2021. والتحق لينغارد (24 عاماً) بمانشستر منذ أن كان في السابعة من عمره، ولعب مباراته الأولى مع فريق الشياطين الحمر تحت اشراف الهولندي لويس فان غال. ورد لينغارد الجميل لفان غال في نهاية الموسم الماضي عندما عبر عن نفسه في المباراة النهائية لمسابقة كأس انجلترا مسجلاً هدف الفوز ليونايتد في مرمى كريستال بالاس (2-1) على ملعب ويمبلي. وقال لينغارد الذي تضمن عقده امكانية التمديد لعام اضافي «كان مانشستر يونايتد على الدوام جزءاً كبيراً من حياتي».