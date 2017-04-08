3 مطالب «ملكية» من أتلتيكو اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» في مدريد، حيث الديربي المرتقب بين المتصدر ريال مدريد، والثالث أتلتيكو في قمة المرحلة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بينما يتربص حامل اللقب وثاني اللقب برشلونة أي تعثر للنادي الملكي، عندما يحل ضيفاً على ملقة في اليوم ذاته. وتشكل هذه المباراة منعطفاً مهماً في سعي الملكي للتتويج بالليغا لأول مرة منذ 2012، كما أنها تأتي قبل أيام قليلة من المواجهة المهمة أمام بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا في ألمانيا، وسيكون للملكي ثلاثة مطالب أساسية من لقاء أتلتيكو المصيري اليوم.

• الحفاظ على الصدارة

سيكون الهدف الأول للريال اليوم تحقيق الفوز للحفاظ على فارق النقطتين مع برشلونة في انتظار نتيجة الأخيرة مع ملقة، حيث سيكون الكاتالوني في وضع أفضل للفوز على مضيفه المتواضع، في حين أن أي تعثر للريال قد يكلفه الصدارة. ويعتبر الفوز مهماً جداً، كونه أمام عقبة كبيرة في طريق العودة للتتويج بالليغا، كما أنه سيمنح الريال أريحية في لقاء برشلونة، فحتى في حال خسارة الكلاسيكو سيكون بإمكانه العودة للصدارة حال فاز في مباراة مؤجلة على سيلتا فيغو، وهي حسابات مهمة بالنسبة لمدرب الفريق زين الدين زيدان. ويتصدر الريال ترتيب الليغا برصيد 71 نقطة، مقابل 69 نقطة لبرشلونة و61 نقطة لأتلتيكو مدريد.

• تجنب الإصابات

قرار المدرب زيدان بإراحة سبعة من نجومه في لقاء ليغانيس الأخير، كان الغرض منه أولاً الحفاظ على لاعبيه الأساسيين من الإرهاق، بجانب الابتعاد عن الإصابة قبل لقاء حاسم أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

لكن في مباراة اليوم، وأمام فريق مثل أتلتيكو يلعب عادة بقوة وخشونة، سيكون الخطر كبيراً على ريال مدريد لتفادي إصابة أي من لاعبيه المهمين قبل مواجهة البايرن. وتزيد خطورة هذا الأمر كون أتلتيكو خسر بثلاثية نظيفة على أرضه وبين جمهوره من الريال، وسيكون متحفزاً للرد على الملكي، ما يجعل مسألة الالتحامات القوية واردة في لقاء اليوم، خصوصاً بالنسبة للاعبين مثل كريم بنزيمة ورونالدو وغاريث بيل ولوكا مودريتش.

• تشكيلة لقاء البايرن

تشكل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو فرصة مهمة للجهاز الفني للملكي لاختبار التشكيلة المثالية التي قد يواجه بها بايرن ميونيخ، لكن الأمر سيكون صعباً بالنسبة لزيدان، خصوصاً في ظل تألق بدلاء كثيرين في مباراة ليغانيس الأخيرة، خصوصاً اللاعب الشاب أسانسيو، وكذلك لوكاس فاسكيز، وألفارو موراتا الذي سجل هدفين في ليغانيس. والأمر الأكثر أهمية بالنسبة لزيدان هو إيجاد التوليفة المطلوبة على مستوى الدفاع خصوصاً في ظل غياب قلب الدفاع، الفرنسي فاران بسبب الإصابة.