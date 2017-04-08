اليوفي يستعد للكاتالوني بـ «نزهة كييفو»

يأمل يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر أن يتحضر بأفضل طريقة لما ينتظره الثلاثاء المقبل، وذلك عندما يتواجه اليوم مع ضيفه كييفو فيرونا في المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي، التي تشهد زيارة مصيرية لنابولي الثالث الى العاصمة روما أمام لاتسيو، سعياً للحفاظ على حظوظه في بطاقة أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويدخل يوفنتوس الى مباراته مع كييفو الـ11، بمعنويات مهزوزة الى حد ما بعدما أرغم على التعادل مع نابولي (1-1) في المرحلة السابقة، ثم خسر في منتصف الأسبوع أمام الفريق ذاته 2-3 في نصف نهائي الكأس دون أن يمنعه ذلك من بلوغ النهائي لفوزه ذهاباً في ملعبه 3-1. ومن المؤكد أن المدرب ماسيميليانو اليغري يخوض مباراة اليوم وتركيزه منصب على ما ينتظر فريقه من اختبار صعب على أرضه ضد برشلونة الإسباني في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا، وسيعمد على الأرجح الى إراحة بعض نجوم الفريق نظراً إلى مستوى الخصم الذي خسر في المرحلة الماضية أمام بولونيا 1-4.

وفي حال حقق يوفنتوس الفوز، سيوسع مؤقتاً الفارق الذي يفصله عن ملاحقه روما الى تسع نقاط بانتظار مباراة الأخير مع مضيفه بولونيا الـ14 يوم غدٍ.