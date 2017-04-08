كونتي يدخل الأمتار الأخيرة مع تشلسي بلقاء بورنموث اليوم

يبدأ تشلسي سباق الأمتار الأخيرة التي تفصله عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، من ملعب دين كورت الخاص ببورنموث، وذلك عندما يلتقي الأخير اليوم في المرحلة الـ32.

ويدخل الفريق اللندني الى مباراته مع بورنموث الـ13، الذي يعود فوزه الأخير على البلوز في ملعبه الى سبتمبر 1988 حين كانا في دوري الدرجة الثانية سابقاً (أولى حالياً)، بمعنويات مرتفعة تماماً بعد فوزه المهم جداً على سيتي الأربعاء 2-1 بفضل ثنائية للنجم البلجيكي ادين هازار.

وبقي الفارق الذي يفصل تشلسي عن ملاحقه الأساسي جاره توتنهام سبع نقاط.

وفي أبرز المواجهات الأخرى سيكون ليفربول أمام مباراة مصيرية ضد مضيفه ستوك سيتي، لأن أي تعثر سيجعل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب مهدداً بالغياب عن الأبطال.

في المقابل يلتقي أرسنال كريستال بالاس، وسيتي هال سيتي، ومان يونايتد مع سندرلاند، وليستر في مباراة قوية مع إيفرتون.