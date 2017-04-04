فيدرر يعود إلى معشوقته «ويمبلدون»

بعد غياب ستة أشهر عام 2016، عاد السويسري روجيه فيدرر بقوة إلى ساحة كرة المضرب منذ بداية 2017، ففرض أسلوبه وأحرز ثلاثة ألقاب مهمة، قبل أن يخلد إلى الراحة تمهيداً للعودة إلى البطولات الكبرى، لاسيما الأحب إلى قلبه: ويمبلدون.

خلال ثلاثة أشهر، أحرز السويسري (35 عاماً) لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وأتبعها بإنديان ويلز وميامي الأميركيتين، دورتي الماسترز للألف نقطة الأوليين هذا الموسم.

وبعد فوزه على الإسباني رافايل نادال في نهائي ميامي الأحد 6-3 و6-4، أعلن فيدرر أنه سيغيب عن دورات الملاعب الترابية، ولن يعود إليها سوى للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة في رولان غاروس، والمقررة إقامتها بين 28 مايو و11 يونيو المقبلين.

وقال «لم يعد عمري 24 عاماً، الأمور تغيرت كثيراً ومن المرجح أنني لن أشارك في أي دورة على الملاعب الترابية» قبل رولان غاروس، التي أحرز لقبها مرة واحدة في 2009.

إلا أن السويسري الذي يحمل الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى (18)، كان واضحاً في تأكيده أنه لن يكون «تحت الضغط» في البطولة الفرنسية، بل إنه يضع نصب عينيه ويمبلدون، البطولة الأحب إلى قلبه والتي أحرز لقبها سبع مرات، آخرها عام 2012. ولم يحرز فيدرر أي لقب في 2016. إلا أنه تقدم بثبات في 2017، وخسر مرة واحدة مقابل 19 فوزاً كان بعضها في مواجهة لاعبين بارزين، منهم نادال (ثلاث مرات بينها نهائيا أستراليا وميامي)، ومواطنه ستانيسلاس فافرينكا والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

إلا أنه استفاد بشكل غير مباشر من تراجع أداء البريطاني أندي موراي المصنف أول عالمياً، والصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني، اللذين غابا عن دورة ميامي بسبب الإصابة. وتقدم فيدرر، خلال ثلاثة أشهر، من المركز 16 عالمياً إلى المركز الرابع، بحسب تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر الإثنين.