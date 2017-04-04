مويس يعتذر عن تلويحه بصفع صحافية

اعتذر مدرب نادي سندرلاند الإنجليزي لكرة القدم، الاسكتلندي ديفيد مويس، عن تهديده صحافية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بصفعها خلال مقابلة أجرتها معه في 18 مارس الماضي، حسب ما أعلن النادي أمس.

وأجرت المراسلة فيكي سباركس مقابلة مع مويس، بعد اكتفاء سندرلاند بالتعادل السلبي مع ضيفه بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، سألته خلالها عما إذا وجود مالك النادي إيليس شورت في المنصة الرئيسة يعني أن المدرب مهدد بفقدان منصبه، لاسيما أن الفريق يقبع حالياً في المركز الأخير، ومهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

ونشرت صحيفة «دايلي ستار» مقطع فيديو، يظهر مويس وهو يقول للصحافية «كلا، على الإطلاق»، وذلك قبيل انتهاء المقابلة.

إلا أن المدرب السابق لإيفرتون ومانشستر يونايتد، وبعدما اعتقد أن المصور قد أوقف التصوير، توجه إلى سباركس بالقول «كنت شقية بعض الشيء في الختام، لذا توخي الحذر. قد تتلقين صفعة رغم أنك امرأة». وأضاف «توخي الحذر في المرة المقبلة التي تأتين فيها إلى هنا»، في إشارة إلى ملعب سندلارند.

وأكد متحدث باسم سندرلاند أن «ديفيد والصحافية تحدثا مع بعضهما بعضاً بعد الذي حصل، وحلت المسألة بطريقة ودية».