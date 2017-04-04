مدريد يواجه ليغانيس.. وبرشلونة يصطدم بإشبيلية

يبدو ريال مدريد مرشحاً فوق العادة للبقاء في الصدارة، عندما يحل ضيفاً على مضيفه ليغانيس الـ17، فيما يصطدم غريمه التقليدي ومطارده المباشر برشلونة حامل اللقب بعقبة إشبيلية الرابع غداً، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتفوق النادي الملكي بفارق نقطتين عن برشلونة، مع مباراة مؤجلة أمام سلتا فيغو لم يتحدد موعدها حتى الآن، وبفارق 10 نقاط أمام جاره أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

ويدرك ريال مدريد جيداً أهمية النقاط الثلاث لمباراة ليغانيس، كونها ستكون مفتاح الأسابيع الحاسمة التي تنتظره بعد ذلك كونه سيستضيف جاره أتلتيكو مدريد السبت المقبل في قمة المرحلة 31، ثم يلاقي بايرن ميونيخ الألماني ذهاباً وإياباً في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويستضيف برشلونة في 23 من الشهر الجاري.