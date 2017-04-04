ناتشو يرد على بيكيه: فخور بقيم مدريد.. لن تغير شيئاً

رد لاعب ريال مدريد، ناتشو فرنانديز، على نظيره في برشلونة جيرارد بيكيه، بعد التصريحات المثيرة للجدل التي انتقد فيها النادي الملكي وقيمه، وقال لصحيفة «ماركا» الإسبانية إن «الريال اعتاد مثل هذه التصريحات من بيكيه لكنها لن تغير شيئاً، وأنا فخور بالقيم التي تعلمتها في ريال مدريد منذ انضمامي للنادي».

• مدافع الريال: اعتدنا تصريحات بيكيه. • بيريز: قيمنا تعتبر الحمض النووي للنادي الملكي.

وكان بيكيه قد أكمل مسلسل التصريحات المسيئة لريال مدريد بقوله: «لا تعجبني القيم التي يعبر عنها ريال مدريد، أقدر اللاعبين كثيراً، والكثيرون منهم أصدقائي، لكن ما لا أحبه في الريال هو سلوك أشخاص في الطاقم الإداري وكيفية تلاعبهم بالأشياء في بلادنا.. هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يروق لي».

ورد ناتشو (27 عاماً) على اللاعب الكاتالوني: «نحن نركز على أنفسنا، وسيكون لديه أفكاره، وبعض الناس سيتفقون معه والآخرون لا.. وبالنسبة لي فخور جداً بالقيم التي تعلمتها في ريال مدريد منذ انضمامي للنادي».

من جهته، رد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على بيكيه بصورة غير مباشرة، خلال عقد توقيع اتفاق مع شركة «تليفونيكا» للاتصالات الشريك التكنولوجي لريال مدريد، وقال: «فريقنا محبوب من الناس؛ لأنه حقق تاريخاً مملوءاً بالتحديات، نادينا يحظى بالاحترام لقيمه التي شكلت هوية قميصه ودرعه.. اليوم نحن أمام تشكيلتين (فريقي كرة القدم وكرة السلة) حققتا 20 بطولة أوروبية، وبسببهما كسب نادينا الاحترام، لكننا نحترم أيضاً بسبب قيمنا التي تعتبر الحمض النووي النادي».

وأضاف: «أنها قيم تقوم عليها أسطورة ريال مدريد، المتمثلة في روح التفوق، وعدم الاستسلام، والتواضع، والاحترام، والقناعة بأن تحقيق فوز يؤدي لاحقاً إلى النصر».

وأكد أن ملعب سانتياغو بيرنابيو هو أرض «المشاعر والأحاسيس»، التي لا تبعث سوى بالقيم الرياضية، والشغف، وفوق كل شيء «الكرة».

وختم بيريز: «نحن عشاق كرة القدم، سنشهد خلال الأسابيع المقبلة، نهاية لموسم رائع، عقب الفوز بالتشامبيونز ليغ، ومونديال الأندية.. يتطلع فريق ريال مدريد بشغف لتحقيق المزيد».