رونالدو.. أعلى الرياضيين أجراً في العالم بـ 88 مليون دولار

يواصل نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، حصد الألقاب، لكن هذه المرة بعيداً عن الساحرة المستديرة، إذ صنفته مجلة «فوربس» الأميركية المتخصصة، بأنه الرياضي الأعلى أجراً في قائمتها لعام 2016، بعد أن تفوق على أسماء كبيرة، ليصل دخله السنوي بالعام الماضي إلى 88 مليون دولار، وهو ثاني اسم فقط من رياضي يأتي من لعبة جماعية يتصدر المشهد، بعد أن كانت مقتصرة على نجوم الألعاب الفردية لوقت طويل.

وتقدم رونالدو في القائمة على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، صاحب 81 مليون دولار، ثم نجم السلة الأميركي ليبرون جيمس 77 مليون دولار. وساعد اعتزال نجم الملاكمة الأميركي مايويذر رونالدو على تأمين المركز الأول، بجانب تواري نجم آخر كبير، مثل الأميركي تايغر وودز، عن أنظار الشهرة والمال.