رونالدينيو.. سفيراً لبرشلونة

أعلن برشلونة الإسباني لكرة القدم، أول من أمس، أنه وقع عقداً لمدة 10 أعوام مع نجمه السابق البرازيلي رونالدينيو ليكون سفيراً له. وعرف رونالدينيو (36 عاماً) أفضل أيامه الكروية في صفوف برشلونة، حيث توج في الأعوام الخمسة التي أمضاها معه بين 2003 و2008 بالقاب الدوري الإسباني والكأس ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز الدولي البرازيلي السابق لقب أفضل لاعب في العالم مرتين، خلال أيامه في «كامب نو» والكرة الذهبية مرة واحدة قبل أن يترك النادي الكاتالوني في 2008 للالتحاق بميلان الإيطالي، حيث توج عام 2011 بلقب الدوري المحلي.

وكشف برشلونة الذي خاض معه رونالدينيو 198 مباراة، وسجل له 91 هدفاً، في بيان أن «النجم البرازيلي سيصبح سفيراً وممثلاً للنادي في العديد من الأحداث خلال الأعوام الـ10 المقبلة».