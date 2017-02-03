مصر تهتز فرحاً باقتراب «الكأس الإفريقية الثامنة»

عمّت مظاهر الفرح شوارع القاهرة بعيد منتصف ليل أول من أمس، بعدما امتلأت بآلاف المصريين المحتفلين بتأهل منتخب بلادهم إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، عبر إطلاق العنان لأبواق السيارات والصافرات والتلويح بالأعلام.

وبلغت مصر النهائي بفوزها على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3، إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، في مباراة كان نجمها الحارس المخضرم عصام الحضري، بصده ركلتي ترجيح.

وتحمل مصر الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (سبعة ألقاب)، علماً أنها غابت عن النسخ الثلاث الأخيرة، منذ إحرازها لقب 2010، وبات اللقب الثامن على مرمى حجر يوم الأحد المقبل.

وقال شهاب علاء (25 عاماً)، الذي كان يتابع المباراة في أحد مقاهي وسط القاهرة، بفرح كبير «الثامنة إن شاء الله».

• 7 ألقاب سبق وحققها المنتخب المصري في كأس إفريقيا، وهو رقم قياسي، آخرها في عام 2010.

وفي المقهى نفسه الواقع بحي العجوزة، لم يخف العشرات حماستهم وفرحهم الكبير بالتأهل، كما اكتظت تقاطعات رئيسة في العاصمة المصرية بالسيارات التي لوح ركابها بالأعلام.

وعلى وقع أبواق السيارات، هتف كثيرون «مصر، مصر، مصر»، وهم يلوحون بالأعلام، بينما قام آخرون بالتقاط صور ذاتية «سيلفي».

وقال إسلام ناصر (29 عاماً): «أنا سعيد للغاية»، مضيفاً: «المباراة كانت جميلة جداً. كنت أشعر بأننا سنفقد المباراة، لكن الحمد لله كسبنا». وأضاف «مصر بالذات مع ظروف البلد، محتاجة إلى أن تفرح».

ويواجه المصريون منذ أشهر ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، منذ أن قررت الحكومة في نوفمبر تحرير سعر صرف الجنيه. إلا أن الحماسة المصرية اللامتناهية تجاه كرة القدم وضعت جانباً هذه الأزمات الاقتصادية خلال متابعة نصف النهائي. واكتظت المقاهي برواد يهتفون مراراً مع كل فرصة مصرية للتسجيل «حلوة، حلوة».

وقال المهندس محمد عبدالسلام (46 عاماً): «بهذا الفوز أخدنا مكانتنا وسط الدول الإفريقية، ورجعت مصر رائدة القارة».

وقال محمد الجبالي (37 عاماً): «نحنا بحاجة إلى ما يفرحنا، وينسينا الكثير من التعب والمشكلات». واعتبر أحمد ياسين (34 عاماً) أن «90 مليون مصري كانوا يريدون أن يطمئنوا أننا سنعبر هذه المباراة بالسلامة»، معتبراً أن لاعبي المنتخب أدوا بشكل جيد، إلا أن الوقت الإضافي تطلب منهم مجهوداً كبيراً». وفي مدينة 6 أكتوبر في غرب العاصمة، تجمع الآلاف في إحدى الساحات العامة لمتابعة المباراة، ورددوا «ارفع رأسك فوق انت مصري».