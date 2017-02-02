الحضري يقود مصر لنهائي أمم افريقيا

تصدى الحارس المخضرم عصام الحضري لركلتي ترجيح وجملة من الفرص الخطيرة على مدار 120 دقيقة ليقود منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخها بالفوز 4-3 على بوركينا فاسو بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 يوم الأربعاء.

وسبق لمصر الفوز باللقب سبع مرات وقد تعزز هذا الرقم القياسي في حال الفوز في النهائي يوم الأحد المقبل على المنتصر من مواجهة غانا والكاميرون في مباراة قبل النهائي الثانية اليوم، بينما ستلعب بوركينا فاسو مع الخاسر من المباراة ذاتها على المركز الثالث يوم السبت.



وأهدر عبد الله السعيد أول ركلة لمصر لكن نجح رمضان صبحي وأحمد حجازي ومحمد صلاح وعمرو وردة في التسجيل بينما أضاع الحارس إيرفي كوفي وبرتران تراوري ركلتين لبوركينا فاسو.



والحضري (44 عاما) هو أكبر لاعب سنا في تاريخ البطولة وأكثر حارس مرمى تحقيقا للانتصارات.



وقال لشبكة بي.إن سبورتس عقب المباراة "كنت أشعر أني سأتصدى للركلتين الرابعة والخامسة بعد عدم توفيقي في أول ثلاث ركلات. تذكرت نهائي بطولة 2006 وحسم اللقب على حساب ساحل العاج بركلات الترجيح في مصر.



"فزنا بالروح والإصرار في الملعب رغم خوض مباراتين خلال ثلاثة أيام أمام المغرب وبوركينا في درجات حرارة ورطوبة مرتفعتين. سنحتفل اليوم لكن نعاني من إصابات كثيرة ونتمنى لحاق محمد عبد الشافي ومحمد النني بالنهائي والتوفيق في المباراة النهائية للفوز باللقب للمرة الثامنة."



وقال باولو دوارتي مدرب بوركينا فاسو "مبروك لمنتخب مصر التي عادت إلى انتصاراتها في القارة الافريقية لكن يبدو أن هناك من كان لا يريد لنا الفوز. لا أود الحديث عن التحكيم لكن بعض اللاعبين حصلوا على بطاقات صفراء واستحقوا الطرد ولمست الكرة يد أكثر من لاعب مصري في منطقة الجزاء دون احتساب ركلة جزاء لصالحنا."