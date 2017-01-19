صحف عالمية

شرط تعجيزي خلط نادي أرسنال الإنجليزي الأوراق بالنسبة لنادي يوفنتوس الايطالي، حيث وضع شرطاً تعجيزياً لإفشال صفقة انتقال التشيلي سانشيز إلى اليوفي، وهو الحصول على خدمات البوسني بيانيتش في المقابل مع مبلغ مالي، ما يضع اليوفي في موقف حرج. «توتو سبورت» هيغواين ومارادونا كال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، المديح لمواطنه ومهاجم اليوفي، باولو ديبالا، وكذلك النجم ليونيل ميسي، لكنه تجاهل الأرجنتيني الآخر هيغواين، مخافة إثارة مشاعر جمهور نابولي، الذي احتفى به بشكل كبير خلال زيارته لنابولي. «كوريرا ديلو سبورت»