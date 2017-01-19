الحضري يحطم رقم الأكبر سناً في تاريخ كأس إفريقيا

أصبح الحارس المصري عصام الحضري أكبر لاعب سناً في تاريخ كأس إفريقيا، عندما دخل بدلاً من أحمد الشناوي المصاب منتصف الشوط الأول، خلال أول لقاءات المنتخب المصري مع مالي المنتهي بالتعادل السلبي أول من أمس، ضمن الجولة الأولى للدور الأول.

ويبلغ الحضري 44 عاماً ويومين، وحطم الرقم السابق الذي كان بحوزة مواطنه المهاجم حسام حسن، الذي شارك في نسخة 2006 التي أحرزتها مصر، وهو يبلغ من العمر 39 عاماً وخمسة أشهر و24 يوماً، بحسب ما أورد الاتحاد القاري للعبة. ويحمل الحضري مع مواطنه أحمد حسن الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 4 لكل منهما (1998، 2006، 2008، 2010).

وكان الحضري حارساً احتياطياً لنادر السيد في تشكيلة الفريق المتوج عام 1998 في بوركينا فاسو، حين كان زميله في المنتخب الحالي رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي في عامه الأول.