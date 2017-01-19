التونسي الجزيري يواصل انطلاقته القوية في «تنس أستراليا»

واصل النجم التونسي مالك الجزيري انطلاقته القوية في بطولة أستراليا الكبرى المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام، حيث فاز بثلاث مجموعات متتالية للمباراة الثانية على التوالي يوم أمس، ليحجز مكانه في الدور الثالث. وجاء تأهل الجزيري، المصنف 56 على العالم، بعدما تغلب على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6/‏2 و6/‏3 و7/‏5 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و37 دقيقة، ضمن منافسات الدور الثاني. ويواجه الجزيري اختباراً صعباً في الدور الثالث حيث يلتقي الألماني ميشا زفيريف، الذي تأهل إثر فوز بشق الأنفس على الأميركي جون إيسنر 6/‏7 و6/‏7 و6/‏4 و7/‏6 و9/‏7.

واستغل الياباني كي نيشيكوري المصنف الخامس للبطولة 53 خطأ غير مبرر ارتكبه الفرنسي جيريمي شاردي، ليحقق نيشيكوري الفوز بنتيجة 6/‏3 و6/‏4 و6/‏3.