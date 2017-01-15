دييغو كوستا يفكر في الصين

بات مستقبل مهاجم تشلسي متصدر الدوري الإنجليزي الدولي الإسباني دييغو كوستا موضع شك في صفوف فريقه، بعد أن دخل في جدل حول لياقته البدنية مع مدربه الإيطالي انطونيو كونتي.

وذكرت تقارير صحافية أن خلافات وقعت بين كوستا والجهاز الطبي حول مستوى لياقته البدنية فلم يتدرب طوال الأسبوع الحالي، في المقابل يؤكد اللاعب أنه مصاب في ظهره، وهو ما لم يقنع أطباء تشلسي.

وجاءت هذه الأخبار مع ارتباط كوستا بالانتقال الى الصين، حيث تلقى عرضاً بـ34 مليون يورو سنوياً. وكان كوستا الذي سجل 14 هدفاً في 19 مباراة هذا الموسم، انتقل الى تشلسي يوليو 2014 بعدما وقع عقداً لخمس سنوات.

وخسر تشلسي قبل أسابيع لاعبين في صفوفه رحلا إلى الصين، هما البرازيلي أوسكار، والنيجيري أوبي ميكيل. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن ممثلين عن كوستا موجودون حالياً في الصين من أجل دراسة عرض للاعب.

