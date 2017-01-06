صحف عالمية

عودة إيفرا للشياطين «اصطدمت رغبة النجم السابق لمان يونايتد، ومدافع يوفنتوس، الفرنسي إيفرا، بالعودة إلى قلعة أولدترافورد، بخيارات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لا يرى مكاناً للاعب في الفريق وقد بلغ 35 عاماً، على عكس حديث النجم السابق للشياطين فيردناند عن قرب عودته». «ميرور» رودريغيز باقٍ «أعاد الدولي الكولمبي، خيمس رودريغيز الأمور إلى نصابها، واستعاد ثقة جمهور ريال مدريد به، بعد أن أبهر الجميع في لقاء إشبيلية، أول من أمس، في ثمن نهائي كأس إسبانيا، حيث سجل هدفين من ثلاثية الملكي النظيفة، وقال بعد المباراة إنه باقٍ في مدريد ولن يرحل». «ماركا»