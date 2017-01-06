الملكي يطلب رقم برشلونة أمام غرناطة غداً

يتطلع ريال مدريد إلى فرض المزيد من الضغوط على أقرب ملاحقيه في صدارة الدوري الإسباني برشلونة، هذا الاسبوع، عندما تستأنف الليغا نشاطها بعد العطلة الشتوية.

ويلتقي الريال، تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، مع ضيفه غرناطة، غداً، ضمن المرحلة السابعة عشرة، وبإمكان الفريق أن يعزز موقعه بفارق ست نقاط عن برشلونة، وكذلك معادلة رقم الكاتالوني السابق بـ38 مباراة دون هزيمة.

ويخرج برشلونة لملاقاة فياريال بعد غد، وفوز الريال سيصعب الأوضاع أكثر على غريمه اللدود.

ويعود الريال إلى الدوري الإسباني بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية في اليابان، وبدء العام الجديد بفوز كبير على إشبيلية، أول من أمس، في كأس إسبانيا بـ3-0، في احتفالية مرور سنة للفرنسي زيدان على رأس الجهاز الفني للملكي.