شغب جمهور الإفريقي يُفسد ودية سان جرمان

حقّق نادي باريس سان جرمان الفرنسي فوزه الأول في 2017 على حساب النادي الافريقي التونسي، في مباراة ودية شارك في جزء منها لاعباه الجديدان الالماني يوليان دراكسلر والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو.

وشهدت المباراة أحداث شغب وعنف بين جماهير الإفريقي، أسفرت عن تحطيم عدد من المقاعد، وعدد من الإصابات، كما تسببت هذه الأحداث في إلغاء مراسم تسليم اللقب الشرفي للنادي الفائز من قبل الشركة المشرفة على تنظيم المباراة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت نتيجة مشاحنات بين جماهير من الافريقي، ما أفسد المظاهر الاحتفالية للقاء الودي.

• 3 أهداف لصفر النتيجة التي فاز بها سان جرمان على الإفريقي التونسي، أول من أمس.

وأقيمت المباراة، مساء أول من أمس، في رادس قرب العاصمة التونسية، وفاز فيها سان جرمان 3-صفر، وسجل له نكونكو في الدقيقة 19، والارجنتيني دي ماريا (90)، وأوغوستان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وغاب عن الفريق الفرنسي، مهاجمه الأوروغوياني كافاني والارجنتيني باستوري، اضافة الى العاجي أورييه الذي التحق بمنتخب بلاده استعداداً للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

وشكلت مباراة الفريق الباريسي، الذي حقق نتائج مخيبة في النصف الاول من الدوري المحلي هذا الموسم، فرصة لاشراك لاعبيه الجديدين، الالماني دراكسلر الذي لعب كامل الشوط الثاني، والارجنتيني لو سيلسو الذي شارك في زهاء 30 دقيقة منه.

وأعلن النادي الفرنسي رسمياً انضمام دراكسلر (23 عاماً) إلى صفوفه قادماً من فولفسبورغ الالماني، في عقد يمتد حتى يونيو 2021 وتقدر قيمته بين 36 و40 مليون يورو. أما لو سيلسو، فوصل الى باريس في 28 ديسمبر، بعدما ابرم يوليو الماضي صفقة انتقاله الى سان جرمان، إلا انه بقي على سبيل الاعارة مع ناديه روزاريو.

وأدى الثنائي بشكل جيد في وسط الملعب، لاسيما في الدقيقة السبعين عندما مرر دراكسلر الى لو سيلسو، الا ان تسديدته اعترضها حارس المرمى، وسط تشجيع زهاء 30 ألف شخص.

وشكلت المباراة فرصة، للفرنسي من أصل تونسي حاتم بن عرفة للعب أمام أبناء بلده الأم، حيث ساهم في الهجمة التي انتهت بتسجيل نكونكو الهدف الاول. وسان جرمان هو ثالث ترتيب الدوري الفرنسي

بـ39 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف نيس المتصدر، وثلاث خلف موناكو الثاني.