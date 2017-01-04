مان سيتي.. آخر فريق يدربه غوارديولا

قال مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جوسيب غوارديولا، إنه «لا يعتقد أنه سيستمر طويلاً في التدريب، لكنه شدد على أنه ملتزم بعقده مع فريقه الحالي لثلاث سنوات، وقد يستمر الأمر لأكثر من ذلك»، لكنه أشار في حوار صحافي مع قناة «إن بي سي» الأميركية: «لا أرى نفسي مدرباً حتى بلوغ سن الـ60 أو أكثر»، مؤكداً أنه «في سنواته الأخيرة في التدريب، وأن النادي الإنجليزي آخر فريق سيدربه».

وأضاف «بيب»، الذي تولى تدريب النادي الإنجليزي مطلع هذا الموسم خلفاً لمانويل بيليغريني: «سأكون مع مانشستر سيتي في المواسم الثلاثة المقبلة، وربما أكثر»، مشدداً على أن «الأكيد أنني لن أبقى في مجال التدريب حتى عمر الـ60 أو الـ65». وأدلى غوارديولا بتصريحاته قبيل المباراة التي فاز فيها فريقه على بيرنلي 2-1.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، سئل غوارديولا عن تصريحاته للقناة الأميركية، فألمح إلى أن «سيتي قد يكون من آخر الفرق التي أدربها». وذاع صيت غوارديولا تدريبياً مع برشلونة الإسباني، وأحرز معه 14 لقباً محلياً وأوروبياً ودولياً، قبل أن يأخذ إجازة لسنة، ويعود بعدها لتدريب بايرن ميونيخ الألماني لثلاثة مواسم».

وحقق بداية مثالية مع سيتي هذا الموسم، لكن النادي تراجع في ديسمبر الماضي ومني بأربع هزائم في الدوري. ويتخلف سيتي عن المتصدر تشلسي، بفارق سبع نقاط.