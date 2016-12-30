قمة كبيرة بين ليفربول ومان سيتي

تشهد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم غد، قمة كبيرة على وصافة الترتيب، بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي، في أبرز مباريات المرحلة 19 التي سيحاول خلالها تشلسي المتصدر مواصلة سلسلة انتصاراته المستمرة منذ 12 مباراة. ويتصدر تشلسي الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق ست نقاط عن ليفربول الثاني، وسبع عن سيتي الثالث.

وسيكون ملعب «أنفيلد رود» في ليفربول، مسرحاً للقمة التي تجمع فريقين يحققان أداء جيداً ومتقارباً، إذ حقق كل منهما ثلاثة انتصارات توالياً، ويسعيان إلى كسب النقاط الثلاث للاقتراب من تشلسي.

وتواجد مدرب سيتي، غوارديولا، في أنفيلد الثلاثاء الماضي لمتابعة مباراة ليفربول ضد ستوك سيتي، التي قدم فيها المضيف أداءً قوياً وأنهاها لصالحه بفارق ثلاثة أهداف (4-1).